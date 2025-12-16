Gansinger wird neuer Einstern-General der Schweizer Armee

Oberst i Gst Reto Albert, zurzeit Kommandant der Berufsunteroffiziersschule der Armee (BUSA), wird per 1. Januar 2026 Kommandant Lehrverband Panzer/Artillerie unter gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier.

Der 50-jährige Reto Albert aus Gansingen trat nach Abschluss der Lehre als Elektromechaniker und mehrjähriger Berufstätigkeit bei der AXPO AG im Jahr 1999 in das Instruktionskorps ein. Nach Absolvierung des dreijährigen Diplomstudiums an der Militärakademie der ETH Zürich wurde er in verschiedenen Funktionen der Armee eingesetzt. Von 2013 bis 2015 war er als Chef Elektronischer Taktiksimulator für mechanisierte Verbände tätig. Während dieser Zeit absolvierte Oberst i Gst Albert das Executive MBA in General Management an der HTW Chur, welches er 2014 erfolgreich abschloss. Ab 2015 folgte die Verwendung als Chef Einsatz im Stab des Lehrverbandes Panzer/ Artillerie, bevor er per 1. April 2016 als Kommandant Panzerschule 22 ernannt wurde. Auf den 1. Juni 2020 übernahm er die Funktion als Kommandant Stellvertreter und Chef Einsatz- und Laufbahnsteuerung des Lehrverbandes Panzer/Artillerie. Im Weiteren schloss er 2023 erfolgreich das CAS Strategy with Impact an der Fachhochschule Graubünden ab. Seit 1. Juli 2023 ist Oberst i Gst Albert Kommandant der Berufsunteroffiziersschule der Armee (BUSA). (mgt)