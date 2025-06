Gansinger gewinnen

Das Jungschützen-Wettschiessen des Bezirks Laufenburg unter der Leitung der Feldschützengesellschaft Eiken fand kürzlich in der RSA Schlauen in Oeschgen statt. Insgesamt 92 Jungschützinnen, Jungschützen und zwei Jugendliche aus acht ...

Das Jungschützen-Wettschiessen des Bezirks Laufenburg unter der Leitung der Feldschützengesellschaft Eiken fand kürzlich in der RSA Schlauen in Oeschgen statt. Insgesamt 92 Jungschützinnen, Jungschützen und zwei Jugendliche aus acht Vereinen des Bezirks Laufenburg nahmen an diesem Wettbewerb teil.

Die Bedingungen für das Jungschützen-Wettschiessen hätten nicht besser sein können, gute Sicht, sehr schönes und heisses Wetter. Von den insgesamt 92 Teilnehmenden konnten 43 Jungschützen und Jungschützinnen und beide U15 Teilnehmer mit einem Kranz nach Hause gehen. Luca Moser (Schützenverein Gansingen) konnte seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen. Zweiter wurde Mika Münch (Schützenverein Gansingen) und den dritten Platz sicherte sich Joël Wenk (Schützenbund Zeihen).

Zum neunten Mal in Folge

In der Gruppenwertung sicherte sich die Gruppe «Sparblig 1» vom Schiessverein Gansingen den Sieg, auf dem zweiten Platz folgte die Gruppe «Gansingen 2» vom Schiessverein Gansingen und den dritten Platz holte die Gruppe «Blue» vom Schützenbund Zeihen.

In der Vereinswertung gewann der Schiessverein Gansingen bereits zum neunten Mal in Folge vor der Feldschützengesellschaft Eiken und der Schützengesellschaft Wölflinswil. Bei den U15-Junioren nahmen zwei Schützen, beide vom Schützenverein Gansingen, am Wettschiessen teil, das bessere Ergebnis schoss Louis Keller.

Bei den Leitern gewann Martin Weiss (Schützenverein Gansingen) vor Matthias Senn (Schützenverein Gansingen) und Christoph Gerber (Schützengesellschaft Wölf linswil). (mgt)