Gansingen nach Pause siegreich

  02.09.2025 Sport, Gansingen

Das Bezirksverbandsschiessen zählt zu den Höhepunkten des Vereinsjahres. Der Schiessverein Gansingen konnte in Wittnau den begehrten Sieg und damit einen Goldlorbeerkranz nach einer langen Pause wieder nach Gansingen holen. Die Feldschützen Kaisten und der Freie Schiessverein Frick ...

