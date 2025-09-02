Gansingen nach Pause siegreich

Das Bezirksverbandsschiessen zählt zu den Höhepunkten des Vereinsjahres. Der Schiessverein Gansingen konnte in Wittnau den begehrten Sieg und damit einen Goldlorbeerkranz nach einer langen Pause wieder nach Gansingen holen. Die Feldschützen Kaisten und der Freie Schiessverein Frick ...

Das Bezirksverbandsschiessen zählt zu den Höhepunkten des Vereinsjahres. Der Schiessverein Gansingen konnte in Wittnau den begehrten Sieg und damit einen Goldlorbeerkranz nach einer langen Pause wieder nach Gansingen holen. Die Feldschützen Kaisten und der Freie Schiessverein Frick mussten sich geschlagen geben. Marco Leupi stellte die beste Einzelleistung für Gansingen, während Anja Erdin als beste U15 ausgezeichnet wurde. (mgt)