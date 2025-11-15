Gansingen genehmigt alle Geschäfte

Der Einladung zur Gansinger Einwohnergemeinde-Versammlung folgten am Freitag 66 Stimmberechtigte, welche das Protokoll, den Verpflichtungskredit "Mergel brechen" und das Budget 2026 - mit einem unveränderten Steuerfuss von 120 % - einstimmig genehmigten. Nach den formellen Geschäften gaben die Gemeinderäte einen Überblick über laufende Projekte und wichtige Entwicklungen: Sanierung der Hinterdorfstrasse / Trottenweg, Fahrversuche an der neuen Bushaltestelle (die Auswertungen sind noch im Gange), Bisletebächli (Veränderung Eigentümerverhältnisse), Hangrutsch Galterhölzli, Entwicklung Friedhof und neues Schulhaus.

Besondere Würdigung erhielt die Verabschiedung der austretenden Kommissionsmitglieder: Hubert Oeschger, der 20 Jahre lang die Steuerkommission präsidierte, Yvonne Erdin, die 8 Jahre lang der Finanzkommission angehörte, und Emanuel Senn, der sich 28 Jahre lang für die Landwirtschafts- und Naturschutzkommission engagierte. Gemeindeammann Thomas Szabo sprach jedem von ihnen persönliche Dankesworte aus und würdigte die konstruktive Zusammenarbeit. Gemeindeschreiberin Marion Stettler Meier und die neuen Kommissionsmitglieder wurden herzlich willkommen geheissen. Der Gemeinderat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit in der neuen Amtsperiode. Weiter informierte der Gemeinderat über geplante Veranstaltungen im Jahr 2026. Unter dem Punkt „Umfrage“ wurde die zunehmende Hundekot-Verschmutzung in der Gemeinde angesprochen. Der Gemeinderat wurde gebeten, ein Hundeverbot auf dem Schulhausareal zu prüfen, um dieser unangenehmen Problematik entgegenzuwirken.

Die Gemeindeversammlung fand erstmals im neuen Schulhaus statt. Um dies gebührend zu feiern, lud der Gemeinderat alle Anwesenden zu einem Apéro ein.