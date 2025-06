Gansingen: Darlehen für Dorfladen wird nicht benötigt

An der Gansinger Einwohnergemeinde-Versammlung vom Freitagabend nahmen 130 Stimmberechtigte teil. Über ein Darlehen für den Dorfladen musste die Versammlung nicht abstimmen, da der Gemeinderat das Traktandum zurückzog.

Eingeladen wurden 761 Stimmberechtigte, um einerseits das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 15. November 2024, die Rechnung und den Jahresbericht 2024 zur Kenntnis zu nehmen und andererseits über die Periodische Wiederinstandstellung PWI von befestigten Gemeinde-Flurstrassen, die Bearbeitung der Generellen Entwässerungsplanung GEP und ganz besonders über das Darlehen zum Erhalt des Dorfladens zu befinden.

Der Einladung folgten 130 Berechtigte, beinahe wäre das Quorum von 153 erreicht worden.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 189 000 statt des budgetierten Überschusses von 173 000 Franken. Die effektiven Aufwendungen konnten aber in der Regel tiefer gehalten werden als budgetiert. Positionen, die stark vom Budget abweichen sind die Kosten der Pflegefinanzierung, der Personalaufwand der Verwaltung sowie der Bildungsbereich.

Die Jahresrechnung wurde diskussionslos einstimmig genehmigt. Die befestigten Flurstrassen auf Gemeindegebiet müssen periodisch in Stand gestellt werden, um die Infrastruktur nicht verkommen zu lassen. Nach einem früheren Projekt (2006-2008) geht es diesmal um vier weitere Abschnitte, bei denen Abrandungen, Instandstellung der Wegentwässerung, Oberflächenbehandlung, allgemein Verstärkungen ausgeführt werden sollen. Der Antrag des Gemeinderates wurde diskussionslos mehrheitlich angenommen.

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) muss überarbeitet werden. Der vorliegende Kreditantrag dient der Sicherstellung der Finanzierung der verbleibenden GEP-Bearbeitung bis zu deren Abschluss. Es geht darum, mit diesem Nachtragskredit über 130 000 Franken die bereits getätigten Ausgaben und Projektschritte abschliessen zu können. Der Antrag des Gemeinderates wurde diskussionslos einstimmig angenommen.

Viele Stimmberechtigte fanden sich für das zu sprechende Darlehen im Versammlungslokal ein. Der Gemeindeammann konnte aber gleich zu Beginn orientieren, dass der Gemeinderat dieses Traktandum zurückzieht, weil das Darlehen nicht benötigt wird. Die Gemeinde wird finanziell nicht am Erhalt des Dorfladens beteiligt werden.

Die Mehrheit der Anwesenden war mit diesem Vorgehen einverstanden. Nach den traktandierten Geschäften informierten die Gemeinderäte über verschiedene laufende Projekte: Personalsituation in der Gemeindeverwaltung – Besetzung der Stelle Gemeindeschreiber; Abschluss des Schulhausneubaus – Einweihung am 9. August; Bewältigung des Hangrutsches im Galterhölzli; Hangrutsch am Musigweg; Stand der Baustelle im Hinterdorf; Stand der Sanierung der Kantonsstrasse K 287 im Bereich Büren; Umsetzung der Planung Bushaltestelle Dorfplatz; Ausserordentliche, nicht budgetierte Ausgaben.

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» nutzten die Anwesenden die Möglichkeit, dem Gemeinderat ihre Befindlichkeit zu verschiedenen Themen mitzugeben. Konkrete Umsetzungsaufträge wurden dem Gemeinderat keine mitgegeben. Dann folgte die «Stunde des Försters»: nach 39 Jahren im Einsatz für die Gemeinde Gansingen verabschiedet Gemeindeammann Thomas Szabo Förster und Brunnenmeister Fredi Bühler mit einer Fotostrecke und vielen persönlichen Worten in den Ruhestand. Kathrin Boutellier, die nahezu gleich lange das Gemeindehaus «in Schuss gehalten» hat, ging beinahe unter. Die Gemeindeversammlung hat mit lang anhaltendem Applaus beiden für ihre Treue und ihre Dienste gedankt und der Gemeindeammann konnte in Folge die Versammlung schliessen.