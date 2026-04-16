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«Gans» und gar Gansingen

  16.04.2026 Gansingen
Gansinger Dorfimpressionen.
Gansinger Dorfimpressionen.

Die Chronik 2025 erzählt von einer lebendigen Dorfgemeinschaft

Das Leben schreibt täglich neue Dorfgeschichten. Grosse Ereignisse – dazu gehört sicher die Einweihung des neuen Schulhauses – wie auch viele kleinere Begebenheiten finden sich in der Gansinger ...

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