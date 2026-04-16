«Gans» und gar Gansingen

Das Leben schreibt täglich neue Dorfgeschichten. Grosse Ereignisse – dazu gehört sicher die Einweihung des neuen Schulhauses – wie auch viele kleinere Begebenheiten finden sich in der Gansinger ...

Die Chronik 2025 erzählt von einer lebendigen Dorfgemeinschaft

Das Leben schreibt täglich neue Dorfgeschichten. Grosse Ereignisse – dazu gehört sicher die Einweihung des neuen Schulhauses – wie auch viele kleinere Begebenheiten finden sich in der Gansinger Dorfchronik wieder. Wie gewohnt präsent ist die Gans, das Wappentier der Gemeinde.

Susanne Hörth

«Ist es nicht bemerkenswert, dass von unserer Chronik 600 Stück gedruckt und verteilt werden, die weiteste wird zu einem Heimweh-Gansinger nach Finnland geschickt, und das bei einer Einwohnerzahl von gerade mal gut 1100 Personen?» Das Gansinger Redaktionsteam stellt diese Frage im Begleitbrief zur druckfrischen Dorfchronik 2025. Zustimmung finden sicherlich nicht nur diese Bemerkung, sondern vielmehr auch die vielen Erinnerungen, welche dank der zahlreichen Beiträge an ein abwechslungsreiches Gemeindejahr wach werden. Es sei ein Jahr des Wandels gewesen, so das Chronik-Team. Unter anderem im Kollegium selbst. Hier haben mit Urs Boutellier und Bruno Erdin zwei langjährige Mitglieder entschieden, nicht mehr weiterzumachen. Bruno Erdin ist sicher auch so manch NFZ-Lesendem bekannt durch seine grosse, historische Postkartensammlung. Eine Doppelseite mit alten Aufnahmen von Gansingen zeugt von einer viele Jahre zurückliegenden Zeit. Das aktuelle Redaktionsteam setzt sich aus Christina Hüsler, Agnes Erdin-Brem, Mareike Götzelmann, Hanni Jappert und Walter Oeschger zusammen.

Das neue Schulhaus

Weniger weit zurück liegt die Einweihung des neuen Schulhauses.

Diesem wichtigen Kapitel wird inklusive Bauphase plus grosses Einweihungsfest am 8. und 9. August ein grosser Beitrag mit vielen Fotos gewidmet. Das neue Schulhaus bot einen guten Augenblick, um der Natur etwas zurückzugeben. In diesem Sinne entstand unter Einbezug der Schulkinder neben dem Neubau auf 600 Quadratmetern ein Wildbienenparadies. Es dient zugleich als naturnahes Lernumfeld für die Schülerinnen und Schüler.

Zu einer guten Infrastruktur gehört neben Schule auch ein Laden. Für viele kleinere Dörfer längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Gansingen war stets stolz auf die Einkaufsmöglichkeit im Dorf. Als die bisherige Ladenleiterin nach vielen Jahren ihren wohlverdienten Ruhestand ankündete, zeigte sich, dass die Nachfolgelösung länger dauerte als erwartet, letztlich aber doch gefunden werden konnte. Und so hat Gansingen nach einer kurzen Umbauphase auch weiterhin ein Laden im Dorf.

Das Rückgrat jeder Gemeinde sind die Vereine. Wie vielfältig und abwechslungsreich jene von Gansingen sind, zeigt der Blick in die Dorfchronik. Sie erzählt mit vielen Bildern von sportlichen, klingenden, theatralischen, treffsicheren, bewegenden und gemütlichen Momenten. Wer sich in die Gansinger Dorfchonik 2025 vertieft, entdeckt immer wieder Spannendes, was auch über die Veränderungen berichtet. So etwa das Verschwinden der sichtbaren Strommasten. Der Strom fliesst nach wie vor, jedoch durch die im Boden verlegten Leitungen. All das und noch viel mehr verspricht einen schönen Rückblick nicht nur auf das Jahr 2025, sondern auch weiter zurück.