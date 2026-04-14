Fynn Obrist mit Auszeichnung

Sulzer Kunstturner starten in die Saison

Die Kunstturner der Jugend Sulz nahmen an den Mittelländischen Meisterschaften, organisiert vom STV Schlossrued, teil. Im Einführungsprogramm gingen für Sulz Fynn Obrist, Emil Harsch, Jérome Wächter, Valentin Trcak und Fabian Fahrni an den Start. Gefordert waren alle sechs olympischen Geräte, wobei anstelle des Pauschenpferds am sogenannten Pilz geturnt wurde. Besonders überzeugen konnte Fynn Obrist mit einem ausgezeichneten und über alle Geräte hinweg konstant starken Wettkampf. Sein bestes Resultat erzielte er am Barren mit der hervorragenden Note von 11,90 Punkten. Mit insgesamt 67,70 Punkten durfte er sich verdient die Auszeichnung sichern und erreichte den 28. Rang unter insgesamt 72 Teilnehmern.

Die Konkurrenz war breit abgestützt: Turner aus den Kantonen Aargau, Solothurn, Luzern sowie Ob- und Nidwalden waren vertreten. Auch die übrigen Sulzer Turner zeigten beachtliche Leistungen – für einige von ihnen war es sogar der erste Wettkampf überhaupt, den sie mit viel Einsatz und Engagement meisterten.

Für die Sulzer Kunstturner steht in einer Woche bereits der nächste Ernstkampf an. Am 18. April treten sie in Malters (LU) an. (mgt)