Fussgänger nach Kollision im Spital verstorben

  05.09.2025 Frick
In Frick kam es am Mittwochmorgen zu einem tragischen Unfall. Foto: zVg
Unfall mit Traktor in Frick

Am Mittwochmorgen kollidierte in Frick ein Traktor auf einem Fussgängerstreifen mit einem Fussgänger. Der 65-Jährige wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter ins Spital transportiert. Dort erlag er am Mittwochnachmittag seinen ...

