Fussgänger nach Kollision im Spital verstorben

Unfall mit Traktor in Frick

Am Mittwochmorgen kollidierte in Frick ein Traktor auf einem Fussgängerstreifen mit einem Fussgänger. Der 65-Jährige wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter ins Spital transportiert. Dort erlag er am Mittwochnachmittag seinen schweren Verletzungen.

Am Mittwochmorgen fuhr ein 76-Jähriger mit einem Traktor und Anhänger auf der Hauptstrasse in Frick in allgemeine Richtung Hornussen. Gleichzeitig überquerte ein 65-jähriger Fussgänger die Hauptstrasse auf dem Fussgängerstreifen im Bereich der Bushaltestelle Unterdorf. Der Fussgänger, der bereits die Gegenfahrbahn gequert hatte und sich von der Mittelinsel auf dem Weg zur anderen Strassenseite befand, wurde durch den Traktor frontal erfasst und teilweise überrollt. Der Traktorfahrer bremste umgehend, setzte zurück und kollidierte dabei mit einem dahinter befindlichen Lastwagen.

Sofort wurden die Sanität sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Polizei Oberes Fricktal vor Ort aufgeboten. Der Fussgänger wurde durch die Kollision schwer verletzt und in kritischem Zustand mittels Rettungshelikopter in ein Spital eingeliefert. Am Mittwochnachmittag erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Strafuntersuchung eingeleitet. Weshalb der Traktorfahrer den Fussgänger nicht sah, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Der Führerausweis wurde dem Unfallverursacher zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. (mgt)