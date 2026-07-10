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Fussball-Freinacht sorgt für Freude bei den Wirten

  10.07.2026 Rheinfelden
Gute Stimmung im Rumpel: Die Spiele der Schweizer Nati lockten bisher viele Gäste an. Fotos: zVg
Gute Stimmung im Rumpel: Die Spiele der Schweizer Nati lockten bisher viele Gäste an. Fotos: zVg

Rheinfelden erteilt Ausnahmegenehmigung für das WM-Viertelfinalspiel

Die Schweizer Nationalmannschaft steht bei der Fussball-WM im Viertelfinal. Die Stadt Rheinfelden hat deswegen eine Freinacht von Samstag auf Sonntag bewilligt – sehr zur Freude der Wirtinnen und Wirte.

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