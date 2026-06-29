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«Fussball bedeutet für mich Freundschaft und Leidenschaft»

  29.06.2026 Persönlich
«Obwohl Schule und Fussball manchmal stressig sein können, würde ich niemals ein Training für die Schule absagen», sagt Eva Ke. Foto: Lilly Wegmann
«Obwohl Schule und Fussball manchmal stressig sein können, würde ich niemals ein Training für die Schule absagen», sagt Eva Ke. Foto: Lilly Wegmann

Seit neun Jahren steht Eva Ke auf dem Fussballplatz. Die Gymnasiastin aus Rheinfelden spielt in der 2. Liga des FFT Fricktal. Mit ihrer positiven Art ist sie ein wichtiger Teil des Vereins.

Lilly Wegmann

Der Schlusspfiff ist noch weit entfernt. Die Beine werden schwerer, die Luft ...

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