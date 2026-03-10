Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fusioniert der Gewerbeverein Magden mit Rheinfelden?

  10.03.2026 Rheinfelden
«Das Ende eines Vereins, welcher mangels Engagements der Mitglieder nicht mehr funktioniert, wäre letztendlich kein Verlust», sagt Peter Haller. Foto: Archiv Valentin Zumsteg
«Das Ende eines Vereins, welcher mangels Engagements der Mitglieder nicht mehr funktioniert, wäre letztendlich kein Verlust», sagt Peter Haller. Foto: Archiv Valentin Zumsteg

Der Gewerbeverein Magden und Umgebung kämpft mit Schwierigkeiten. An der nächsten GV stellt sich der bisherige Vorstand nicht mehr zur Wahl. Ehrenmitglied Peter Haller schlägt vor, den Gewerbeverein Magden mit Rheinfelden zusammenzulegen.

Valentin Zumsteg

Dem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote