Fusioniert der Gewerbeverein Magden mit Rheinfelden?

Der Gewerbeverein Magden und Umgebung kämpft mit Schwierigkeiten. An der nächsten GV stellt sich der bisherige Vorstand nicht mehr zur Wahl. Ehrenmitglied Peter Haller schlägt vor, den Gewerbeverein Magden mit Rheinfelden zusammenzulegen.

Valentin Zumsteg

Dem Gewerbeverein Magden und Umgebung droht das Aus. Das hat die NFZ kürzlich vermeldet. Der bisherige vierköpfige Vorstand stellt sich bei der kommenden Generalversammlung am 27. März nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Als Gründe für diesen Schritt werden unter anderem der zeitliche Aufwand, die mit dem Amt verbundenen Aufgaben, aber auch das schwache Interesse der Mitglieder an den Anlässen des Vereins genannt.

«Äusserst bedenklich»

Diese Entwicklung beschäftigt Peter Haller. Er war während vieler Jahre Vereinspräsident und ist heute Ehrenmitglied. «Äusserst bedenklich», nennt er die aktuelle Lage des Vereins. «Es war jedoch vorhersehbar. Das Gesündeste am Verein sind die Finanzen», so Haller. Aus seiner Sicht wäre eine Auf lösung des Vereins für das Magdener Gewerbe nicht tragisch. Die aktivsten Unternehmen und Gewerbebetriebe im Dorf verfügen gemäss Haller schon heute über Mehrfach-Mitgliedschaften, zum Beispiel auch noch beim Gewerbeverein Rheinfelden, Möhlin oder sogar Sissach und Gelterkinden. «Unsere Kunden machen keinen Halt an der Gemeindegrenze. Das Ende eines Vereins, welcher mangels Engagements der Mitglieder nicht mehr funktioniert und damit seine Aufgaben im Interesse des Magdener Gewerbes nicht mehr wahrnehmen kann, wäre letztendlich kein Verlust», so Haller. Es sei allerdings darauf zu achten, dass dem Gewerbe in seiner Gesamtheit die eigentliche Interessenwahrung respektive -vertretung nicht verloren geht.

Haller wäre bereit für Gespräche

Mit Blick auf die kommende Generalversammlung sagt Haller: «Ich bin der Meinung, dass der Gewerbeverein Magden im Gewerbeverein Rheinfelden aufgehen sollte. Parallel dazu sollte eine Vertreterin oder ein Vertreter des Magdener Gewerbes im Vorstand Einsitz nehmen.» Auch zu den Finanzen hat er sich Gedanken gemacht: Das Vermögen des Gewerbevereins Magden solle als Sondervermögen (rund 50 000 Franken) in den Gewerbeverein Rheinfelden eingebracht und eine separate Rückstellung gebildet werden. «Diese Rückstellung könnte dann für besondere und vor allem zukünftige Aktivitäten auf Magdener Boden eingesetzt werden, beispielsweise ein jährlicher Gewerbehock der Magdener, zu welchem auch die Rheinfelder eingeladen würden. Auch könnte man damit die an der Rheinfelder Gewerbeausstellung teilnehmenden Magdener Gewerbebetriebe finanziell unterstützen und damit deren Teilnahmegebühren reduzieren.» Auf diese Art und Weise verbliebe das Magdener Vermögen in Magdener Händen bis man’s aufgebraucht hat, so Haller. «Und sollte, aus welchen Gründen auch immer, später ein neuer Magdener Gewerbeverein gegründet werden, so könnte man eine allenfalls noch vorhandene Rückstellung wiederum an die Magdener zurückgeben.»

Soweit der Vorschlag. Peter Haller hat sich gegenüber dem Vorstand des Gewerbevereins Magden bereit erklärt, diesbezügliche Gespräche mit dem Gewerbeverein Rheinfelden zu führen und ein derartiges Zusammengehen – zum Wohle aller involvierten Gewerbevereine – zu gestalten. Für den vorgeschlagenen Magdener Sitz im Vorstand des Gewerbevereins Rheinfelden würde Haller aber nicht zur Verfügung stehen, wie er betont.

A n der nächsten Generalversammlung des Gewerbevereins Magden und Umgebung ist also für Gesprächsstoff gesorgt.