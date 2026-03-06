Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fusion von Alphorn und Flamenco

  06.03.2026 Möhlin
Flamenco wird Teil des interkulturellen Gottesdienstes. Foto: zVg
Flamenco wird Teil des interkulturellen Gottesdienstes. Foto: zVg

Oder: wie man Freude verbindet

Morgen Samstag, 7. März, lädt die Pfarrei Möhlin mit dem gesamten Pastoralraum Möhlinbach zum nächsten interkulturellen Gottesdienst ein. Es wird feurig.

Nach den schönen Begegnungen der vergangenen Jahre darf man sich ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote