Morgen Samstag, 7. März, lädt die Pfarrei Möhlin mit dem gesamten Pastoralraum Möhlinbach zum nächsten interkulturellen Gottesdienst ein. Es wird feurig.

Oder: wie man Freude verbindet

Nach den schönen Begegnungen der vergangenen Jahre darf man sich erneut auf ein besonderes Fest freuen, diesmal unter dem Thema «Freude». Es steht die Begegnung zwischen der Schweiz und Spanien im Mittelpunkt – zwei Kulturen, die im Glauben miteinander verbunden sind.

Eine musikalische Fusion

Ein besonderer Höhepunkt ist die musikalische Gestaltung unter dem Motto: «Fusion von Alphorn und Flamenco». Flamenco-Tanz begleitet den Einzug und gestaltet den Gottesdienst als Ausdruck von Freude und Dankbarkeit. Das Alphorn erklingt im Kirchenraum. Im Zusammenspiel von Alphorn und Flamenco entsteht eine berührende Verbindung zwischen schweizerischer Tradition und spanischer Leidenschaft.

Begegnung und Genuss

Der Gottesdienst in der römischkatholischen Kirche beginnt um 17.30 Uhr, nach der Eucharistiefeier sind alle eingeladen, im Pfarreizentrum Schallen weiterzufeiern. Auch dort werden Flamenco und Alphorn nochmals erklingen und die festliche Stimmung weitertragen. Bei Raclette und Cocido sowie einem vielfältigen Dessertbuffet bietet sich Gelegenheit zu Begegnung, Austausch und fröhlichem Beisammensein.

Ob Jung oder Alt, ob aus der Schweiz, aus Spanien oder aus einem anderen Land – alle sind willkommen. (mgt)