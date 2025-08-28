Fugenerneuerung in der Altstadt

Die Stadt Rheinfelden setzt an der Bahnhofstrasse im Bereich der Altstadt und in der Geissgasse die Fugen der Natursteinpflasterung instand. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und dauern voraussichtlich von Montag, 15. September, bis Freitag, 26. September. Während der Bauarbeiten ist ...

