Für regionales Finale qualifiziert

Steiner Leichtathleten erfolgreich: Vier Teams der Leichtathletikabteilung des TV Steins nahmen am 15. Dezember am UBS Kids-Cup-Team in Oberdorf teil. Auch in diesem Jahr konnten die Steiner Kids in jeder Alterskategorie ein Team stellen. Bereits am frühen Morgen waren die U16-Boys und die U14-Boys im Einsatz. Am Nachmittag traten die U12-Boys und die U10-Girls an, um ihr Können zu zeigen. Wie jedes Jahr hatten die Kids grosse Freude daran, sich auch im Winter in ihr Wettkampftenue zu werfen und sich mit anderen Teams aus der Region zu messen. Die gezeigten Ergebnisse waren sehr positiv und der Spass kam während des Wettkampfs ebenfalls nicht zu kurz. Die U10-Girls belegten den 4. Platz und verpassten somit nur knapp die Qualifikation für den Regionalfinal in Mellingen, an dem die jeweils besten drei Teams jeder Kategorie aus den lokalen Ausscheidungen teilnehmen. Die U12-Boys erreichten den 5. Platz, und die U14-Boys landeten auf dem 6. Rang. Die U16-Boys konnten sich mit dem 2. Platz erfolgreich für den Regionalfinal qualifizieren. (mgt)