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FTV und MTV Wil am Regionalturnfest

  26.06.2026 Fricktal, Sport
Zufriedene Gesichter bei den Teilnehmenden aus Wil. Foto: zVg
Zufriedene Gesichter bei den Teilnehmenden aus Wil. Foto: zVg

WIL. Der FTV Wil startete am Sonntag, 14. Juni, am Regionalturnfest in Seengen an den Mannschaftsspielen mit zwei Teams zum Schnurball-Turnier. Dem Team 1 gelang der Auftakt nach Wunsch und es konnte alle Gruppenspiele für sich entscheiden. Danach durfte das Team 1 um die Ränge 1 bis 8 ...

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