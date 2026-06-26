FTV und MTV Wil am Regionalturnfest

WIL. Der FTV Wil startete am Sonntag, 14. Juni, am Regionalturnfest in Seengen an den Mannschaftsspielen mit zwei Teams zum Schnurball-Turnier. Dem Team 1 gelang der Auftakt nach Wunsch und es konnte alle Gruppenspiele für sich entscheiden. Danach durfte das Team 1 um die Ränge 1 bis 8 ...

WIL. Der FTV Wil startete am Sonntag, 14. Juni, am Regionalturnfest in Seengen an den Mannschaftsspielen mit zwei Teams zum Schnurball-Turnier. Dem Team 1 gelang der Auftakt nach Wunsch und es konnte alle Gruppenspiele für sich entscheiden. Danach durfte das Team 1 um die Ränge 1 bis 8 spielen und belegte, nach hartumkämpften Matchs, den undankbaren 4. Rang. Dem Team 2 gelangen ebenfalls spannende und gute Spiele und es durfte sich am Schluss über den 14. Rang freuen. Zur gleichen Zeit spielte der MTV Wil mit einem Team Volleyball. Nach schönen Matchs mit vollem Einsatz durften die Männer des MTV Wil mit dem grossartigen 7. Rang von insgesamt 20 Teams mehr als zufrieden sein.

Am Freitag, 19. Juni, fand dann noch der dreiteilige Vereinswettkampf Fit- und Fun der Frauen und Männer statt. Der FTV und der MTV Wil starteten gemeinsam mit 16 Turnenden.

Bei sommerlich heissen Temperaturen gaben die Turner und Turnerinnen top motiviert ihr Bestes. Der erste Wettkampfteil FF1 gelang nach Wunsch und die Teilnehmer durften sich über die hervorragende Note von 9.53 freuen. Nach einer kurzen Pause ging es dann weiter mit dem Wettkampfteil FF2. Dieser gelang ebenfalls sehr gut. Mit der Note 8.73 konnte man daher sehr zufrieden sein. Die Frauen und Männer des FTV und MTV Wil konnten den Vereinswettkampf Teil 3 mit der Note 8.08 abschliessen. In den Wettkämpfen mussten die Turnenden viel Geschicklichkeit, Präzision, Schnelligkeit, Ausdauer und Teamarbeit zeigen, was bei den heissen Temperaturen einiges von den Turnenden abverlangte. Am Schluss durften sie sich über die sehr zufriedenstellende Gesamtnote von 26.34 freuen. Damit platzierten sich die Frauen und Männer auf dem 20. Schlussrang in der 1. Stärkeklasse. (mgt)