FTV Schupfart auf Reisen

Am 23. August versammelten sich 18 gutgelaunte Frauen für die Vereinsreise ins Berner Oberland.

Nach der Gondelfahrt zum Oeschinensee nahmen fünf Frauen eine rund 2,5-stündige Wanderung in Angriff. Der Rest der Gruppe den direkten Weg zum See hinunter. Vor der Talfahrt stiessen auch die Wanderfrauen wieder zur Gruppe und hatten viel zu berichten. Nach dem feinen Nachtessen war Zeit für Wellness und Entspannung. Am Sonntag stand eine Wanderung von Kandersteg nach Selde auf dem Programm. Später wartete der Bus für die abenteuerliche Rückfahrt auf der engen, kurvigen Strasse. Nach dieser wunderbaren zweitätigen Auszeit ging es mit dem Zug wieder nach Hause ins ebenso schöne Fricktal. (mgt)