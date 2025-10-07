Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FTV Schupfart auf Reisen

  07.10.2025 Schupfart
Foto: zVg
Foto: zVg

Am 23. August versammelten sich 18 gutgelaunte Frauen für die Vereinsreise ins Berner Oberland.

Nach der Gondelfahrt zum Oeschinensee nahmen fünf Frauen eine rund 2,5-stündige Wanderung in Angriff. Der Rest der Gruppe den direkten Weg zum See hinunter. Vor der Talfahrt ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote