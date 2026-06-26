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FTV GIPF-OBERFRICK AM TURNFEST SEENGEN

  26.06.2026 Gipf-Oberfrick, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Alle sechs Spiele des dreiteiligen Vereinswettkampfes am Turnfest in Seengen erforderten Geschicklichkeit mit verschiedenen Bällen, gute Koordination im Spielablauf und natürlich eine ausgezeichnete Kondition. Alle Spiele gelangen den Frauen des FTV Gipf-Oberfrick recht gut, ...

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