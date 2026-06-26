FTV GIPF-OBERFRICK AM TURNFEST SEENGEN

Alle sechs Spiele des dreiteiligen Vereinswettkampfes am Turnfest in Seengen erforderten Geschicklichkeit mit verschiedenen Bällen, gute Koordination im Spielablauf und natürlich eine ausgezeichnete Kondition. Alle Spiele gelangen den Frauen des FTV Gipf-Oberfrick recht gut, ...

Alle sechs Spiele des dreiteiligen Vereinswettkampfes am Turnfest in Seengen erforderten Geschicklichkeit mit verschiedenen Bällen, gute Koordination im Spielablauf und natürlich eine ausgezeichnete Kondition. Alle Spiele gelangen den Frauen des FTV Gipf-Oberfrick recht gut, natürlich mit dem einen oder anderen Ballverlust und auch der allseits bekannten Luft nach oben. Mit der Schlussnote von 27,36 belegten die Turnerinnen den guten neunten Rang von total 41 und konnten somit äusserst zufrieden sein. (mgt)