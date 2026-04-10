Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FSG Wegenstetten: Cup-Schiessen 2026

  10.04.2026 Wegenstetten
Das Siegertrio der FSG Wegenstetten (von links): Jonas Holinger, Josip Mihalj, Hans Grauwiler. Foto: zVg
Das Siegertrio der FSG Wegenstetten (von links): Jonas Holinger, Josip Mihalj, Hans Grauwiler. Foto: zVg

Start in die neue Schiesssaison

Der reguläre Start in die Schiesssaison 2026 begann für die Schützen der FSG Wegenstetten mit dem Cup-Schiessen 2026. Es war ein wunderbar herausfordernder Tag für die Teilnehmenden mit Lichtwechsel und unberechenbaren Böen. Mittels ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote