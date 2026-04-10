FSG Wegenstetten: Cup-Schiessen 2026

Der reguläre Start in die Schiesssaison 2026 begann für die Schützen der FSG Wegenstetten mit dem Cup-Schiessen 2026. Es war ein wunderbar herausfordernder Tag für die Teilnehmenden mit Lichtwechsel und unberechenbaren Böen. Mittels ...

Start in die neue Schiesssaison

Der reguläre Start in die Schiesssaison 2026 begann für die Schützen der FSG Wegenstetten mit dem Cup-Schiessen 2026. Es war ein wunderbar herausfordernder Tag für die Teilnehmenden mit Lichtwechsel und unberechenbaren Böen. Mittels Losverfahren wurden die jeweiligen Gegenspieler pro Ausschlussrunde ausgewählt.

Im kleinen Finale behauptete sich Hans Grauwiler auf dem 3. Platz. Als Sieger des grossen Finals belegte Josip Mihalj den 1. Platz, gefolgt von Jonas Holinger auf dem 2. Platz.

Die beiden Erstplatzierten der beiden Vereine SG Zuzgen und FSG Wegenstetten durften am Ende noch gegeneinander antreten. Der FSG Wegenstetten gratuliert der SG Zuzgen und dessen Gewinner Gilbert Binkert zum Sieg beim Cup-Schiessens 2026 und wünscht allen weiterhin «guet Schuss». (mgt)