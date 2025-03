Am Samstag, 8. März, fand in der Galerie Magidunum in Magden die Vernissage der Frühlingsausstellung von vier regionalen Künstlerinnen und Künstlern statt. Gezeigt werden Tiffany Glasobjekte von Jlenia Acquaviva aus Buus, Skulpturen aus Bronze, Gips und Beton von Doris ...