FRONLEICHNAM – FEST DES GLAUBENS IN OESCHGEN

Der Kirchenchor und die Musikgesellschaft sorgten für festliche Musik, fleissige Frühaufsteherinnen für wunderschöne Blumenteppiche und Blütenspuren zur Kirche, Pfarrer Leo Stocker für eine würdige Eucharistiefeier, Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler für ...

Der Kirchenchor und die Musikgesellschaft sorgten für festliche Musik, fleissige Frühaufsteherinnen für wunderschöne Blumenteppiche und Blütenspuren zur Kirche, Pfarrer Leo Stocker für eine würdige Eucharistiefeier, Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler für eine zeitgemässe Predigt, Ministrantinnen mit Blumenkörbchen, «Läuteknabe» mit Schellen, Himmelträger/innen, Weihrauch und fröhliches «Fussvolk» für eine eindrucksvolle Prozession, gastfreundliche Menschen für einen begegnungsreichen Apéro und Petrus für Sonnenstrahlen zur rechten Zeit. (mgt)



