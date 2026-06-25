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FRONLEICHNAM – FEST DES GLAUBENS IN OESCHGEN

  25.06.2026 Oeschgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Kirchenchor und die Musikgesellschaft sorgten für festliche Musik, fleissige Frühaufsteherinnen für wunderschöne Blumenteppiche und Blütenspuren zur Kirche, Pfarrer Leo Stocker für eine würdige Eucharistiefeier, Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler für ...

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