Frischer Wind bei der Musikschule

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres zeigen, dass in der Musikschule Frick MSF Aufbruchstimmung herrscht. Musikschulleiter Florian Mall blickt nach einem intensiven ersten Jahr zufrieden zurück und kann gemeinsam mit seinem Team optimistisch nach vorne schauen. Dem neuen Gesamtschulleiter Daniel Deiss ist es ein Anliegen, die Musikschule noch enger mit der Gesamtschule Frick zu vernetzen. Ab dem Schuljahr 2026/27 werden zudem neu auch die Erstklässler in allen angeschlossenen Gemeinden subventioniert. Musikalisch setzt die MSF vermehrt auf gemeinsame Projekte. Am 22. November findet in Frick ein «Band-Samstag» statt. (mgt/nfz)