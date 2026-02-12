Immobilien
Frische Ideen und neue Mitglieder

  12.02.2026 Zeiningen
Die neuen Mitglieder, von links: Yvonne Tschumi, Ursi Heiz, Adriana Tudisco und Bea Portmann. Foto: zVg
Die Frauenriege Zeiningen bietet Sport, Spass und Geselligkeit – Vorstand wurde bestätigt

Bei der 48. Generalversammlung der Frauenriege Zeiningen blickten die Turnerinnen auf ein bewegtes Vereinsjahr zurück. Neben sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten ...

