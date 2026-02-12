Frische Ideen und neue Mitglieder

Bei der 48. Generalversammlung der Frauenriege Zeiningen blickten die Turnerinnen auf ein bewegtes Vereinsjahr zurück. Neben sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten ...

Die Frauenriege Zeiningen bietet Sport, Spass und Geselligkeit – Vorstand wurde bestätigt

Bei der 48. Generalversammlung der Frauenriege Zeiningen blickten die Turnerinnen auf ein bewegtes Vereinsjahr zurück. Neben sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten standen wichtige Weichenstellungen für die Zukunft auf dem Programm.

Neuer Schwung, viele Aktivitäten und zukunftsweisende Entscheide prägten die 48. Generalversammlung der Frauenriege Zeiningen, die am vergangenen Freitagabend im Restaurant Taube stattfand. Präsidentin Pamela Suter durfte 34 Aktivmitglieder, darunter fünf Ehrenmitglieder, sowie Delegationen der Männerriege und des Turnvereins, begrüssen. In ihrem Jahresrückblick betonte sie, dass «neu» im Vereinsjahr 2025 mehr als nur ein Schlagwort gewesen sei – es stand für frische Ideen, neue Mitglieder und ein starkes Miteinander.

Das vergangene Jahr war geprägt von zahlreichen sportlichen, geselligen und organisatorischen Höhepunkten. Neben abwechslungsreichen Turnstunden, der Teilnahme an Läufen und den Sommerprogrammen sorgten auch Anlässe wie der Zeininger Märt oder die Turnfahrt in die Westschweiz für Begeisterung. Eine unterhaltsame Slideshow illustrierte die Aktivitäten und sorgte für fröhliche Stimmung im Saal. Besonders hervorgehoben wurde das neue Märtkonzept, das nicht nur grossen Anklang beim Publikum fand, sondern auch finanziell erfolgreich war. Die Jahresrechnung 2025 schloss mit einem Gewinn ab und wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Statutenrevision und Bestätigung des Vorstands

Ein zentrales Traktandum der Generalversammlung bildete die Totalrevision der 27 Jahre alten Statuten. Diese wurden an aktuelle rechtliche und organisatorische Anforderungen angepasst. Nach angeregter, konstruktiver Diskussion stimmten die Mitglieder den neuen Statuten sowie den ergänzenden Vereins- und Finanzreglementen einstimmig zu.

Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde der gesamte Vorstand für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Ruth Füchter wurde für sagenhafte 70 Jahre und Sabin Nussbaum für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Weiter gedachten die Anwesenden der im letzten Jahr verstorbenen Turnerinnen.

Mit einem Ausblick auf ein vielseitiges Jahresprogramm 2026 endete die Generalversammlung. Die Frauenriege Zeiningen zeigte damit eindrücklich, dass sie Tradition und Erneuerung erfolgreich miteinander verbindet. (ww/)