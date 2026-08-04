Friitigssuppen-Team beschenkt «Tischlein deck dich»

Die «Tischlein deck dich»-Abgabestelle in Rheinfelden, die Lebensmittel vor der Vernichtung rettet und an armutsbetroffene Menschen verteilt, erhielt, wie schon im vergangenen Jahr, wieder eine grosszügige Spende aus Möhlin. Das Friitigssuppen-Team organisiert monatlich einen Suppentag im reformierten Kirchgemeindehaus in Möhlin. Der Preis für die Mahlzeit ist offen, ein Kässeli steht bereit. Der Erlös wird jährlich verschiedenen gemeinnützigen Institutionen gespendet. Claudia Sedelmeier vom Friitigssuppen-Team fuhr mit einem vollbepackten Auto bei der Abgabes telle vor. L ang haltbare Lebensmittel wie Reis, Teigwaren und Konserven, aber auch Hygieneprodukte wie Zahnpasta, Shampoo und Duschmittel im Wert von rund 600 Franken durfte Sandra Niederkofler, Leiterin von «Tischlein deck dich», mit grosser Freude entgegennehmen. «Ein herzliches Dankeschön nach Möhlin im Namen unserer Bezügerinnen und Bezüger und des gesamten Tischlein deck dich-Teams», heisst es in einer Medienmitteilung.

(mgt)