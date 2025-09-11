Rheinfelder Friedhofsgebäude werden saniert

Ab dem 15. September werden die Kapelle und die Auf bahrungshalle auf dem Waldfriedhof saniert – der Friedhof bleibt jederzeit für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Die Einwohnergemeindeversammlung vom Juni 2025 bewilligte einen Verpf lichtungskredit über 2,09 Millionen Franken. Mit den Sanierungsarbeiten sollen die Gebäude für die kommenden Jahre erhalten und modernisiert werden. Die Arbeiten sollen im Laufe des Frühjahrs bis spätestens Sommer 2026 abgeschlossen werden.

Ausweichmöglichkeiten stehen zur Verfügung Die Gebäude sind während der Bauzeit nicht verfügbar. Für Trauerfeiern und Aufbahrungen stehen Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung. Die Abteilung Bestattungen und Nachlasse informiert betroffene Angehörige direkt über die jeweiligen Optionen.

Für Besuche ist der Friedhof auch während der Bauzeit zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich. (mgt)

Kontakt für Auskünfte zu alternativen Räumlichkeiten: Abteilung Bestattungen und Nachlasse, Tel. 061 835 52 39