Frieden beginnt nicht in den Palästen

Die palästinensische Friedensaktivistin, Autorin und Pädagogin Sumaya Farhat Naser sprach im reformierten Kirchgemeindezentrum Zuzgen über die Realität im Nahen Osten – und darüber, wie Frieden gelernt und gelebt werden kann. Eingeladen hatten die drei Kirchen des Wegenstettertals. Auch wenn die Verzweif lung gross sei, bleibe Gewaltlosigkeit der einzige Weg, um die Spirale des Hasses zu durchbrechen. Trotz aller Rückschläge bleibt sie überzeugt: Frieden ist möglich, wenn Menschen lernen, den anderen als gleichwertig zu sehen. Frieden beginne nicht in den Palästen, sondern in den Herzen. (mgt)