Fricktalerinnen holen Edelmetall

U20/U23 Leichtathletik Schweizermeisterschaften in Langenthal

An der Leichtathletik Schweizermeisterschaften der U20 und U23 holte Lucia Acklin Gold und Fabienne

Hoenke Silber und Bronze.

Die Mehrkämpferin Lucia Acklin startete in zwei Disziplinen, über 100 Meter Hürden und im Kugelstossen. Über die Hürden ging die Herznacherin als Favoritin an den Start, war sie doch die Saisonschnellste in ihrer Kategorie. Bereits im Vorlauf liess sie nichts anbrennen und qualifizierte sich mit der schnellsten Zeit für den Final. In diesem gab sie nochmals richtig Gas, setzte sich ab der ersten Hürde von der Konkurrenz ab und gewann in 13,91 Sekunden überlegen die Goldmedaille.

Im Kugelstossen war die Ausgangslage für Acklin eine andere, als viertbeste der gemeldeten Athletinnen war klar, dass für den Sprung aufs Podest eine Top-Leistung nötig gewesen wäre. Die Siebenkämpferin zeigte mit zwei Stössen über die 13 Meter einen soliden Wettkampf, allerdings reichte dies nicht, um die Spezialistinnen vom Podest zu verdrängen. Mit 13,36 Metern belegte sie den 4. Rang.

Für Lucia Acklin waren die Schweizermeisterschaften eine gelungene Hauptprobe für die kommenden U20 Weltmeisterschaften, welche vom 27. bis 31. August in Lima (Peru) stattfinden werden, wo sie im Siebenkampf antreten wird. Als Silbermedaillengewinnerin des Olympischen Festivals der europäischen Jugend (EYOF) 2023 ist ihr da Einiges zuzutrauen.

Fabienne Hoenke holt zweimal Edelmetall im Sprint

Fabienne Hoenke startete bei den U23 über die beiden Sprintdistanzen 100 Meter und 200 Meter. Über die 100 Meter hatte sich die Fricktalerin, deren Stärke der 200 Meter Lauf ist, eine Medaille zum Ziel gesetzt. Dies glückte ihr auch, sie qualif izierte sich problemlos für den Final und lief dort in 11,81 Sekunden auf den dritten Rang. Am zweiten Wettkampftag kam es über die 200 Meter zu einem spannenden Duell zwischen Hoenke, welche dieses Jahr über diese Distanz an den Europameisterschaften in Rom teilgenommen hatte, mit Emma Van Camp, welche am Vortag über die 100 Meter gewonnen hatte und gerade als Mitglied des Olympia Staffelteams aus Paris zurückgekehrt war. Beide reisten mit annähernd gleichen 200 Metern Bestzeiten an. Im Final startete Van Camp erwartungsgemäss wie die Feuerwehr, während Hoenke auf der Zielgeraden ihren Endspurt ausspielte. Am Ende rettete die Lausannerin sechs Hundertstelsekunden ins Ziel, und Fabienne Hoenke holte sich in 23,98 Sekunden Silber.

Auch für die Athletin aus Möhlin ist die Saison mit den Schweizermeisterschaften noch nicht vorbei. Bereits am kommenden Donnerstag darf die Fricktalerin in Lausanne an der Athletissima im Hauptprogramm mit der U23 4x100-Meter-Staffel starten, bevor sie dann am Weltklasse Meeting in Zürich ebenfalls mit ihren Staffelkolleginnen vor grossem Publikum antreten darf. Ein weiterer Höhepunkt ihrer jungen Karriere. (mgt)