Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler Wünsche für 2026

  08.01.2026 Fricktal
Mit der neuen Amtsperiode nehmen mehrere neue Gemeindeoberhäupter ihr Amt in Angriff; zwei von ihnen die erste ganze Amtsperiode. Fotos: zVg
Mit der neuen Amtsperiode nehmen mehrere neue Gemeindeoberhäupter ihr Amt in Angriff; zwei von ihnen die erste ganze Amtsperiode. Fotos: zVg

Bereits läuft der 8. Tag des neuen Jahres. 357 Tage warten im 2026 noch auf uns. Was werden sie bringen? Was erhoffen wir uns von ihnen? Wir haben die Gemeindeammänner, welche mit der neuen Amtsperiode ihr Amt antreten oder erst letztes Jahr angeteten haben, gebeten, ihre ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote