Fricktaler Weine auf Erfolgskurs

Generalversammlung der Bözer Reb- und Weinfreunde

Im Mittelpunkt der Generalversammlung standen – wie könnte es anders sein – das Thema Wein und die diesbezüglichen Erfolge der einheimischen Winzer. Lisa Broder, vor einem Jahr als erste Frau zur Präsidentin des sowohl Weinfreunde als auch Winzer umfassenden Vereins gewählt, führte souverän durch den Abend. Grosses Lob und Komplimente konnte sie über die Winzer schütten, die sich sowohl an nationalen als auch an internationalen Wettbewerben Goldauszeichnungen holten. Bereits im Jahr 2024 machte Peter Büchli mit seinem Pinot Noir Barrique 2022 als Sieger des Grand Prix du Vin 2024 von sich reden. Als bester Pinot Noir der Schweiz wurde dieser damals auch gleich zum Aargauer Staatswein 2025 erkoren. Mit seinem Pinot Noir Rosé 2024 und dem Merlot Barrique 2023 führte Peter Büchli 2025 seine Erfolgsserie fort und holte sich Goldmedaillen an der Degustation «Goldener Weingenuss Aargau». Auf internationaler Ebene, mit einem Golddiplom am Mondial des Pinots 2025, setzte er mit der Eigenkreation B1 2023 wohl den Höhepunkt. Ebenfalls am Contest «Goldener Weingenuss Aargau» errang Pfister Weine von Reto Pfister gleich drei Golddiplome. So mit dem Schiller 2024, Reserve de Madame 2023 und dem Violet 2023. Weniger «goldig» schloss 2025 die Vereinskasse ab. Dank Einsparungen konnte jedoch statt den budgetierten Mehrausgaben ein kleines Plus verbucht werden. Mit einem aktuellen Vermögen von rund 5000 Franken verfügt der Verein über ein gutes Polster. Eine Mitglieder-Aktion soll nicht nur neue Mitglieder bringen, sondern auch zusätzliche Mittel. Eine ganze Anzahl von Anlässen seitens der Weinproduzenten wird auch 2026 für den Wein im oberen Fricktal werben.

Als Ersatz für das demissionierende langjährige Vorstandsmitglied Hans Suter wurde Reto Pfister, der auch die Vereins-Homepage betreut, gewählt. Ein feines Essen aus der «Post»-Küche und eine Degustation einheimischer Weine rundeten die Generalversammlung kulinarisch ab. (mgt)