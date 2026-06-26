Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler Turnfest «hett gfäggt!»

  26.06.2026 Frick, Herznach-Ueken
Riesige Freude beim Rangverlesen: Der STV Herznach steht als Festsieger fest. Foto: zVg
Riesige Freude beim Rangverlesen: Der STV Herznach steht als Festsieger fest. Foto: zVg

STV Herznach wurde Turnfestsieger am Ersatzturnfest in Frick

Es war etwas anders als ursprünglich geplant, am Ende aber ein grossartiges Turnfest: Am vergangenen Wochenende starteten nach der Jugi auch die aktiven Turnerinnen und Turner am Turnfest in Frick. Der STV Herznach schwang ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote