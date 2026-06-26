Fricktaler Turnfest «hett gfäggt!»

Es war etwas anders als ursprünglich geplant, am Ende aber ein grossartiges Turnfest: Am vergangenen Wochenende starteten nach der Jugi auch die aktiven Turnerinnen und Turner am Turnfest in Frick. Der STV Herznach schwang ...

STV Herznach wurde Turnfestsieger am Ersatzturnfest in Frick

Es war etwas anders als ursprünglich geplant, am Ende aber ein grossartiges Turnfest: Am vergangenen Wochenende starteten nach der Jugi auch die aktiven Turnerinnen und Turner am Turnfest in Frick. Der STV Herznach schwang obenaus.

Nachdem vor einem halben Jahr klar war, dass der STV Herznach nicht an ein Turnfest gehen kann, fing man schon bald damit an, sich über eine Alternative den Kopf zu zerbrechen. Bald war klar, dass auch um Herznach herum viele Vereine nicht an ein Turnfest gehen können. So wurde kurzerhand ein OK zusammengestellt und innert einem halben Jahr ein kleines, aber dafür umso grossartigeres Turnfest in Frick auf die Beine gestellt.

Am Freitag startete das Turnfest mit einem Plausch-Volleyballturnier. Dabei trat der STV Herznach mit drei Gruppen an, wobei eine den ersten Platz holte. Nebenbei wurde fleissig aufgestellt und die Anlagen für den Samstag bereit gemacht. Ein Feierabend-Bier passte zur Hitze, ein kurzer Regenschauer half zur Abkühlung.

Am Samstagmorgen machten sich alle Turnerinnen und Turner mit dem Velo auf den Weg nach Frick, wo die grossen Zelte aufgestellt wurden. Kurz darauf durfte die Gerätekombination den Wettkampf starten. Barren, Stufenbarren und Team Aerobic folgten. Nach der Mittagspause waren die Leitathletinnen und Leichtathleten an der Reihe, ebenso die Turnerinnen, welche Fachtest machten. Mit Turnen, Anfeuern und Schattenplätzen aufsuchen verging der Nachmittag wie im Flug und nach einer kalten Dusche startete der vierte Wettkampfteil. Um halb zehn Uhr versammelten sich alle zum Rangverlesen im Festzelt, die Band machte eine Pause und das OK versammelte sich auf der Bühne. Nach einem riesigen Applaus für die grossartige Arbeit des gesamten OKs wurden die Ergebnisse mit Spannung erwartet. Der Turnverein Herznach durfte gleich mehrere Male aufs Podest. Im Fachtest erreichte er den dritten Rang. Im Geräteturnen erreichte die Gerätekombination den dritten Rang, das Stufenbarren den ersten Platz. In der Leichtathletik wurde ebenfalls der erste Rang belegt. Zu guter Letzt durften alle noch einmal jubeln: Der STV Herznach wurde Turnfestsieger des Fricktaler Turnfestes.

Nach diesem grossen Erfolg wurde bis früh in den Morgen gefeiert, bevor es am Sonntag dann hiess, das Gelände wieder aufzuräumen. Ein grossartig organisiertes Turnfest ging zu Ende. (mgt)