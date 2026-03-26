Fricktaler Tennis-Erfolg in Zofingen

Jonas Marending und Leonardo Califano wurden Aargauer Kantonsmeister im Doppel

Am letzten Wochenende wurden in Zofingen die Aargauischen Meisterschaften im Doppel und Mixed ausgetragen. Dabei gab es im Doppel der Männer eine Überraschung.

Auf dem Papier waren Leonardo Califano (R5) und Jonas Marending (R6) die Paarung, welche das tiefste Ranking in der Männer-Doppelkategorie aufwies. Doch das hinderte die beiden Spieler aus dem Fricktal – Marending spielt für den TC Frick und Califano für den TC Rheinfelden – nicht daran, gross aufzuspielen. Die beiden ehemaligen R3-Spieler eliminierten gleich in der ersten Runde die top gesetzte Paarung Simon Leser (R3) und Mirko Notz (R3). Dies nach einem Startsatz, den sie mit 0:6 verloren hatten.

Im Final gegen die Turniernummer zwei Fabian Béboux (R5) und Christoph Kunz (R3) vom TC Rothrist wiederholte sich die Geschichte. Erneut verloren Califano/Marending den ersten Satz mit 0:6, und erneut verliessen sie den Platz als Sieger.

Dank eines 0:6, 6:3, 10:6 holten sie sich den Aargauer Meistertitel in der offenen Doppelkategorie und bewiesen dabei Comeback-Qualitäten.

Ryan/Studerus verteidigten Titel

Bei den Frauen war die Doppelkonkurrenz mit 14 Paarungen die grösste der gesamten Meisterschaft. Und es zeigte sich, dass die Setzliste auch den Kräfteverhältnissen entsprach – zumindest bis ins Halbfinale. Dort standen nämlich die vier top gesetzten Paarungen. Die Titelverteidigerinnen Simone Ryan (R5) und Bettina Studerus (R3) vom TC Entfelden duellierten sich mit den top gesetzten Schwestern Karin Dietiker (R4) und Maja Osterwalder-Dietiker (R4) vom TC Buchs. Diese Partie wurde erst im Champions Tie Break entschieden und endete zu Gunsten von Ryan/Studerus, die damit erneut ins Finale einzogen. Dort liessen sie nichts mehr anbrennen und gewannen gegen Daniela Caluori (R4) und Jasmin Flückiger (R4) sicher mit 6:3, 6:3. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist Tatsache.

Lokalmatadoren siegen im Mixed

In der offenen Kategorie im Mixed-Doppel erwies sich die Ausgeglichenheit der Paarung als Erfolgsrezept. Die Lokalmatadoren des TC Zofingen – Romy Gattlen (R1) und Raphael Jegge (R3) – duellierten sich im Final mit Larissa Walser (R2) und Pascal Joel Steiner (R2). Beide Paarungen hatten zuvor im Halbfinal ein Duo ausgeschaltet, bei denen das teaminterne Leistungsgefälle deutlich grösser war.

Gattlen/Jegge erwischten im Final den besseren Start, gewannen Satz eins mit 6:2 und behielten auch im umkämpften zweiten Durchgang mit 7:5 das bessere Ende für sich.

Laubi/Bieler gewannen bei 45+

Im Männerdoppel und im Mixed wurde noch eine zweite Kategorie ausgetragen. Bei den Männern 45+ konnten sich Thomas Laubi (R7) und Roger Bieler (R5) souverän durchsetzen. Sie gewannen beide Partien ohne Satzverlust. Im Mixed-Doppel R4/R9 kam es zum clubinternen Duell der beiden Paarungen des TC Buchs: Maja Osterwalder-Dietiker und Philipp Noever (R5) duellierten sich mit Nadja Widmer-Osterwalder (R5) und Marcel Ruch (R5). Osterwalder-Dietiker/ Noever konnten diese ausgeglichene Partie mit 6:4, 6:4 für sich entscheiden. (mgt)