Fricktaler Siege zum Saisonauftakt

Der Start in die Abendrenn-Saison ist erfolgt

Mit Siegen in der Hauptkategorie durch Radsportler aus dem Fricktal erfolgte am Mittwoch der Start zur 58. Saison der Brugger Abendrennen. Joel Burger (Sulz) holte sich den Sieg im Hauptrennen. Lars Emmenegger (Kaisten) gewann wie im Vorjahr das erste Rennen der Junioren/ U-19 und Anfänger/U-17.

August Widmer

BRUGG. Im Rennen der Elite und Amateure lag Joel Burger schon früh in Front. Am Ende des über 60 Runden führenden Rennens siegte der in Frick wohnhafte, jedoch weiterhin für den RV Sulz fahrende Burger, mit deutlichem Vorsprung. Burger totalisierte 59 Punkte, der zweitplatzierte Sven Olivetti kam auf deren 32. Leandro Schleuniger (Würenlos) komplettierte das Siegertrio und liess Iwan Hasler (Gipf-Oberfrick) um einen Zähler hinter sich.

Stark war die Fahrweise von Lars Emmenegger (Kaisten) im Rennen der Anfänger und Junioren. Wie vor Jahresfrist gewann Emmenegger das Eröffnungsrennen. Diesmal startete Emmenegger allerdings als Junior und musste ein Handicap auf die Anfänger zuerst wettmachen, bevor er in Front gehen konnte. Da es in jeder Runde Punkte gab, verteidigte der Sulzer Louis Munk zusammen mit einem weiteren Fahrer diesen Vorsprung sehr gut. Emmenegger musste also nicht nur zuerst die Anfänger einholen, sondern diese punktemässig auch noch übertrumpfen. Mit einer überzeugenden Leistung konnte Emmenegger, der über die Pfingsttage mit der Junioren-Nationalmannschaft Bahnrennen in Deutschland bestritten hatte, schliesslich mit einem Vorsprung von drei Zählern vor Munk und Max Priemer (Gansingen) gewinnen.

Elf Rennen bis am 14. August

Mit dem Rennen vom Mittwoch wurde in die diesjährige Saison der Brugger Abendrennen gestartet. Die 58. Saison der Abendrennen umfasst elf Prüfungen. Die Abendrenn-Saison dauert bis zum 14. August. Bis am 26. Juni finden jeden Mittwoch Abendrennen statt. Dann gibt es eine Pause. Am 17. Juli wird zur zweiten Saisonhälfte gestartet. Am 14. August wird mit einem grossen Finale der Schlussstrich unter die Saison gezogen. Eine Saison, die bereits zum Auftakt guten Sport bot.