Fricktaler Schwimmer im Einsatz

«Futura Wettkämpfe» in Bern

Die erste Runde der «Futura Wettkämpfe», welche der Nachwuchsförderung dient, fand am letzten Novemberwochenende in Bern statt. Auch der Schwimmclub Fricktal war mit Raya Benz, Smilla Ebner, Moris Näf, Sara Weber und Josephin Werner (alle Jahrgang 2014) sowie Nino Wetli und Asil Yildirim (beide Jahrgang 2015) dabei. Bei den «Futura Wettkämpfen» sind die zu absolvierenden Strecken pro Jahrgang vorgegeben. Der Jahrgang 2014 startete über 200m Freistil, 50m Rücken und 200m Lagen. Der Jahrgang 2015 absolvierte 100m Freistil, 50m Rücken und 100m Lagen. Für die meisten stellten die 200m-Strecken eine gute Herausforderung dar. Sara Weber und Nino Wetli schafften es, über alle drei Strecken eine Bestzeit zu erreichen. Raya Benz und Josephin Werner durften sich jeweils über zwei Bestzeiten freuen. Moris Näf konnte sich bei einer Strecke verbessern. Für Smilla Ebner und Asil Yildirim war es der erste Wettkampf, seit sie im Schwimmclub dabei sind. Die beiden wurden von ihren Teamkollegen gut unterstützt und kämpften sich trotz Nervosität tapfer durch die Strecken. (mgt)