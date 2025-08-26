Immobilien
Fricktaler Schiess-Nachwuchs dominiert Kantonale Nachwuchs-Wettkämpfe in Muhen und Bremgarten

  26.08.2025 Fricktal
Mädchen-Power: Anja Erdin, Jessica Oeschger und Aline Kuhn vom Nachwuchsteam der Sportschützen Mettauertal gewannen den Gruppenwettkampf des Nachwuchses.
Dass mit Chiara Leone die einzige Schweizer Goldmedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele 2024 in Paris aus dem Fricktal stammt, kommt nicht von ungefähr. Die Schiessvereine aus dem Fricktal investieren viel in den Schiess-Nachwuchs. 

August Widmer

Das zeigte sich ...

