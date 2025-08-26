Fricktaler Schiess-Nachwuchs dominiert Kantonale Nachwuchs-Wettkämpfe in Muhen und Bremgarten

Dass mit Chiara Leone die einzige Schweizer Goldmedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele 2024 in Paris aus dem Fricktal stammt, kommt nicht von ungefähr. Die Schiessvereine aus dem Fricktal investieren viel in den Schiess-Nachwuchs.

August Widmer

Das zeigte sich übers Wochenende gleich an zwei Orten, wo der Aargauer Schiesssport-Verband seine Nachwuchswettkämpfe austrug. Ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Fricktal, die am Sonntag auf der Schiessanlage Rüteli in Muhen die Kleinkaliber-Nachwuchswettkämpfe dominierten, eines Tages an den Olympischen Spielen dabei sind, wird sich zeigen. Auf kantonaler Ebene dominierten die Fricktalerinnen und Fricktaler auf jeden Fall das Geschehen. So holte sich in Muhen Julia Waldmeier (Schiessverein Stein-Münchwilen) in der Kategorie «U21 liegend» mit 199,5 Treffern die Goldmedaille. Die 18-Jährige schoss sowohl in der ersten Runde wie auch im Final am besten. Der zweite Platz ging an Raphael Läuppi (Muhen). Bereits dahinter folgen auf den nächsten Plätzen mit Nina Staudacher (Nachwuchsteam der Sportschützen Mettauertal) und Riwana Plattner (Sportschützen Frick) zwei weitere junge Schützinnen aus dem Fricktal.

Erfolgreich auch bei der U-17

Erfolgreich war der Schützen-Nachwuchs auch in der Kategorie «U17 liegend frei». Da schwang Jannik Hohler (Gipf-Oberfrick) vor Felix Frey (Sportschützen Muhen) obenaus. Mit Ria Boss (Gipf-Oberfrick), Aline Kuhn, Selina Erdin (beide Mettauertal) und Gian Schmid (Gipf-Oberfrick) folgen auf den nächsten Plätzen gleich vier junge Schützinnen und Schützen aus dem Fricktal. Auch in der Kategorie «U15» lagen die Fricktalerinnen und Fricktaler ganz vorne. So gewann Anja Erdin vom Nachwuchsteam der Sportschützen Mettauertal den Einzelwettkampf «liegend aufgelegt». Mit Emely Bürge liess sie ein Mädchen aus Muhen hinter sich. Auf den nächsten Plätzen findet man mit Oskar Schönbächler (Stein-Münchwilen), Jessica Oeschger und Emily Keller (beide Mettauertal) weitere junge Schützinnen und Schützen aus dem Fricktal.

Auch als Gruppe vorne dabei

Angesichts dieser Einzelerfolge überraschte es nicht, dass die Fricktalerinnen und Fricktaler in Muhen auch bei den Gruppen-Wettkämpfen ganz vorne dabei waren. Bei den U15-Schützen schwang der Nachwuchs der Sportschützen Mettauertal mit elf Punkten Vorsprung vor Muhen und Wettingen-Würenlos obenaus. Beim Gruppenwettkampf der U-17 konnte Muhen den Heimvorteil nutzen und holte sich mit 289 Treffern den Sieg. Mit lediglich zwei Punkten Rückstand landete Gipf-Oberfrick (287 Treffer) vor Stein-Münchwilen und Mettauertal, die beide auf 283 Treffer kamen, auf dem zweiten Rang.

In Bremgarten wurde am Samstag der Gruppenfinal der Jungschützen ausgetragen. Die Jungschützen schossen mit dem Sturmgewehr über 300 Meter. Das letztjährige Siegerteam aus Ammerswil holte sich wiederum den Sieg. Die Mannschaft I vom Schiessverein Gansingen landete auf dem fünften Platz. Gansingen II vermochte sich im achten Rang zu klassieren.

Mit den guten Ergebnissen von Muhen und von Bremgarten hat das Fricktal gezeigt, dass es über guten Schützen-Nachwuchs verfügt. Wer weiss: Vielleicht tritt von den Jungen eines Tages jemand in die Fussstapfen von Olympiasiegerin Chiara Leone.