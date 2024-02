Fricktaler schaffen Einzug in Playoffs

Unihockey Fricktal – Unihockey Aargau United 8:5

Die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal gewinnt auswärts bei Unihockey Aargau United mit 8:5 und sichert sich damit den Einzug in die Playoffs der 2. Liga. Im letzten Qualifikationsspiel geht es aber zuerst noch gegen Biel-Seeland.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Mit einem Sieg wären die Fricktaler vor dem abschliessenden Qualifikationsspiel nicht mehr vom zweiten Tabellenrang zu verdrängen, welcher gleichbedeutend mit der Playoff-Qualifikation ist.

Zwei gute Drittel reichen

Die Fricktaler starteten perfekt in die Partie und führten nach etwas über 30 Sekunden mit 1:0 – der spätere Best-Player Lukas Lütold war mit einem Weitschuss erfolgreich. Und ebendieser legte im ersten Drittel mit zwei weiteren Treffern zum 3:0 nach. Da auch das Powerplay der Fricktaler auf Anhieb erfolgreich war, stand es nach dem ersten Drittel 4:0 für die Gäste – Robin Koch traf auf Pass von Andreas Koch.

Im zweiten Umgang konnte das Heimteam früh den ersten Treffer realisieren, sah diesen aber rasch durch Robin Koch beantwortet. Auch auf das zweite Tor von Aargau United hatten die Fricktaler die passende Antwort – Itin war doppelt erfolgreich und erhöhte bis zur 40. Minute auf 7:2 für die Fricktaler.

Im letzten Drittel verpassten es die Fricktaler mehrmals, den Deckel auf diese Partie zu machen. Das Heimteam gab sich nicht auf und kam dank drei Toren bis zur 54. Minute nochmals auf 5:7 heran. Doch am Ende zeigten sich die Fricktaler mehr oder weniger abgeklärt und setzten mit dem 8:5 ins leere Tor durch Lukas Lütold den Schlusspunkt.

Letztes Qualifikationsspiel gegen Biel

Am kommenden Samstag, 2. März um 17 Uhr, bestreitet die 1. Mannschaft noch ihr letztes Qualifikationsspiel gegen Biel-Seeland in der heimischen Halle Matte in Magden. Die Bieler kämpfen noch gegen die Abstiegsspiele und sind dringend auf Punkte angewiesen. Für die Fricktaler geht es vor allem darum, sich ein gutes Gefühl für die anstehenden Playoff-Spiele gegen die Eagles Aigle zu holen, welche ihrerseits die Gruppe 1 der 2. Liga dominiert haben. Wann die Playoff-Spiele stattfinden, wird im Anschluss an die letzte Runde der Qualifikation bekannt gegeben. Die Mannschaft freut sich auf zahlreiche Unterstützung bei diesem Heimspiel in Magden. (mgt)