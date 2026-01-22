Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler Radteam mit gutem Start

  22.01.2026 Fricktal, Sport

Das einzige Fricktaler Elite-Radrennteam mit Standort in Kaisten und Rheinsulz startet mit voller Wucht in die Saison 2026 und das gleich mit einem Schweizermeistertitel sowie einem Podestplatz auf internationalem Parkett. Unter neuem Namen und in frischen Farben tritt das Team ab diesem Jahr als ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote