Fricktaler Radteam mit gutem Start

Das einzige Fricktaler Elite-Radrennteam mit Standort in Kaisten und Rheinsulz startet mit voller Wucht in die Saison 2026 und das gleich mit einem Schweizermeistertitel sowie einem Podestplatz auf internationalem Parkett. Unter neuem Namen und in frischen Farben tritt das Team ab diesem Jahr als «Birchmeier Gruppe–Superior» an und setzt schon Mitte Januar ein deutliches Ausrufezeichen. Mit elf Fahrern unter Vertrag zeigt das Team früh, dass es sportlich wie strukturell bereit ist für ein erfolgreiches Jahr. Im Tissot Velodrome in Grenchen sorgte Routinier Jan Freuler (aktueller Steher-Schweizermeister) für den ersten Saisonhöhepunkt. Bei den Omnium-Schweizermeisterschaften (Kategorie M1) – bestehend aus vier anspruchsvollen Disziplinen – schien das Rennen für ihn zunächst gelaufen: Ein Defekt im Time Trial warf ihn ans Ende des Feldes zurück. Doch Freuler bewies Nervenstärke, Rennintelligenz und Kämpferherz. Mit einer beeindruckenden Aufholjagd arbeitete er sich Disziplin für Disziplin nach vorne – bis ganz nach oben. Goldmedaille und Schweizermeistertitel als Belohnung für einen echten Willenssieg. Teamkollege Justin Weder startete in der Elite-Kategorie und klassierte sich auf Rang 10. Auch auf der Strasse überzeugte das Team früh. Bei der Volta la Marina in Xàbia (Spanien) fuhr Jan Schneider ein starkes Rennen und sicherte sich Rang 3 – zeitgleich mit der Spitze. Nur die beiden Kasachen Maxim Khoroshavin und Almir Valiyev lagen vor ihm. (mgt)