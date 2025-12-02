Fricktaler planen Grossprojekt in Birsfelden

Tierstein AG auf Expansionskurs

Die in Frick ansässige Tierstein AG plant den Bau eines Gebäudeensembles mit Hochhaus im Herzen von Birsfelden. Das rund 5000 m2 grosse Planungsgebiet liegt zwischen Hauptstrasse und Birs mitten im Zentrum von Birsfelden. Die Tierstein AG ist ein inhabergeführtes Unternehmen in der Entwicklung von Immobilien. Das junge Unternehmen entwickelt Immobilien und Areale insbesondere in der Nordwestschweiz. In der Tierstein AG bündeln die beiden Gründer und Inhaber, Lukas Fuchs und Martin Schnetzler, ihre langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und Erstellung sowie Sanierung und Revitalisierung von Wohn- und Geschäftsimmobilien. Die Entwicklungsprojekte zeichnen sich durch einen Mix an unterschiedlichen Nutzungen aus: Wohnen, Einkaufen, Gesundheit und Gewerbe spielen dabei eine besondere Rolle. Aktuell plant und realisiert die Tierstein AG in Zusammenarbeit mit renommierten Architekturbüros und Fachplanerinnen und Fachplanern rund 30 mittlere bis grössere Wohn-, Industrieund Gewerbe-Immobilienprojekte.

Auf dem Areal in Birsfelden befindet sich aktuell der Coop mit zwei sich darüber befindenden Altbauten aus den 1960er-Jahren, einer Einstellhalle im Untergeschoss sowie versiegelten Aussenparkplätzen. Ebenfalls auf dem Planungsgebiet steht ein älteres Wohnheim für chronisch kranke und körperbehinderte Menschen. Alle Bauten und Anlagen entsprechen nicht mehr den heutigen Standards und haben ihre Lebensdauer überschritten. Mit der Entwicklung soll auf dem Planungsgebiet ein zukunftsweisendes Projekt in Form eines Gebäudeensembles, das aus vier Gebäudeelementen besteht, realisiert werden. In der Mitte des Ensembles setzt ein markantes Hochhaus mit insgesamt 27 Obergeschossen und einer Höhe von rund 86 Metern einen neuen städtebaulichen Akzent. Das Bauprojekt umfasst rund 160 bis 180 Wohnungen. Das für die Entwicklung verantwortliche Planerteam besteht neben der Grundeigentümerschaft insbesondere aus dem Architekturbüro Herzog & de Meuron (Städtebau und Architektur), dem Ingenieurbüro Jermann sowie dem Landschaftsarchitekturbüro Fontana. Die öffentliche Mitwirkung zum Quartierplan «Prisma» wurde letzte Woche mit einer Informationsveranstaltung gestartet. (mgt/nfz)