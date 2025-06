Fricktaler Museum: Rundgang durch 200 Jahre

Das Fricktaler Museum begibt sich auf Zeitreise. Kurz vor den beiden Sommergemeinden, an welchen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Zukunft des Fricktaler Museums entscheiden werden, führt die Museumsleiterin Kathrin Schöb am 12. Juni um 19 Uhr vom Heute über Treppen, Räume und Bilder in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft des Hauses zur Sonne und des Fricktaler Museums. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mit spannenden Informationen und verblüffenden Fakten, aber auch bemerkenswerten Geschichten und unterhaltsamen Anekdoten werden auf diesem Rundgang die verschiedenen Zeitebenen vereint und 200 Jahre Haus- und Museumsgeschichte kurzweilig und anschaulich vermittelt.

Anschliessend an die Führung lädt das Fricktaler Museum zum Apéro ein. Dabei bietet sich die Möglichkeit, die letzten offen Fragen zum «Erneuerungsprojekt Fricktaler Museum 2030» zu klären.

www.fricktaler-museum.ch