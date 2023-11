Die Helle Nacht der Industriekultur steht im Fricktaler Museum ganz im Zeichen des bewegten Bildes: In Film ab! – Fricktaler Industriegeschichten in Bild und Ton entdecken Besucher am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde filmische Trouvaillen mit faszinierenden Bildern ...