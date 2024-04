Fricktaler im Finale von Schweizer Jugend forscht

Vom 25. bis 27. April präsentieren Jungforschende ihre Projekte beim Finale des 58. Nationalen Wettbewerbs von Schweizer Jugend forscht in Freiburg. Aus dem Fricktal haben sich Luna Addi (19), aus Zeiningen, mit der Arbeit «Relations Between the Riemann Sphere and Models of the Hyperbolic Plane», Kerim Halitoglu (20), aus Rheinfelden, mit der Arbeit «Design und Bau eines Cargo Shuttle» und Yannis Müller (19), aus Rheinfelden, mit der Arbeit «Das unerschütterliche Fundament» qualifiziert. Sie gehören zu den besten 116 Finalisten aus der ganzen Schweiz, die ihre Arbeiten einer Expertenjury vorstellen und am 27. April prämiert werden. (mgt)