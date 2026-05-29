Fricktaler holen sich die Siege

Das zweite Brugger Abendrennen ging mit dem Sieg von Max Priemer (Gansingen) in der Hauptkategorie und dem ersten Platz von Louis Munk (Sulz) beim Nachwuchs zu Ende.

Das zweite Brugger Abendrennen ging mit dem Sieg von Max Priemer (Gansingen) in der Hauptkategorie und dem ersten Platz von Louis Munk (Sulz) beim Nachwuchs zu Ende.

August Widmer

In dem über 60 Runden führenden Hauptrennen kam es zu einer kleinen Revanche der Aargauermeisterschaft. Diese war am Montag im Rahmen des Pfingstrennens von Ehrendingen ausgetragen worden. Der für den VMC Gansingen fahrende Max Priemer, Dritter der Aargauermeisterschaft, holte sich in Brugg den Sieg vor dem punktegleichen Lars Emmenegger (Kaisten). Emmenegger war am Montag in Ehrendingen nicht gestartet. Jedoch Florian Hochuli (Strengelbach) und Raphael Krähenmann (Lengnau). Sie waren an der Aargauermeisterschaft vor Priemer gelegen, mussten diesem am zweiten Abendrennen nun jedoch den Vortritt lassen. Aargauermeister Hochuli schaffte es als Dritter aufs Podest, Krähenmann wurde Vierter. Mit dem fünften Tagesplatz verteidigte Sandro Erni (Brugg), der Sieger des ersten Abendrennens der 60. Saison, den ersten Platz in der Saisonwertung. Auch beim zweiten Abendrennen nicht am Start war Cyrill Steinacher (Sulz). Ein bei einem Trainings - sturz im Dezember zugezogenes Schädel-Hirntrauma verunmöglicht die Rennteilnahme des letztjährigen Saisondominatoren weiterhin.

Auch beim Nachwuchs vorne

Im Rennen des Nachwuchses, also der Prüfung der Junioren und Anfänger, holte sich Louis Munk (Sulz) den Sieg. Levin Hüsler (VMC Gansingen) landete hier als zweitbester Fricktaler auf dem vierten Platz. Auch Levin Hüsler war am vergangenen Montag in Ehrendingen im Einsatz. Dort kam er in der Kategorie U-19/Junioren als drittbester Aargauer als Neunter ins Ziel. Hüsler war am 9. Mai an der Berner Rundfahrt gestürzt und gleichwohl ins Ziel gefahren. Wegen der erlittenen Verletzungen musste er dann doch eine kurze Rennpause einschalten. Mit dem Ausgang des Rennens von Ehrendingen und dem Wiedereinstieg ins Renngeschehen zeigte sich Hüsler angesichts seiner derzeitigen Situation deshalb zufrieden.

In den beiden Schülerrennen hielt der jüngste Nachwuchs aus dem Fricktal zwar vorne mit. Aber letztendlich mussten sie die Podestplätze ihrer Gegnerschaft überlassen.

Im Rahmen des zweiten Abendrennens der laufenden Saison wurde auch das Kilometer-Fahren ausgetragen. Bei den Aktiven gelang Laurin Bachmann (Basel) mit 1:12,4 eine gute Zeit. Gross war das Interesse an dieser Prüfung bei den Jüngsten. Insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler nahmen die Fahrt über eine Schachen-Runde und 40 Meter unter die Räder.