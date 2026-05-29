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Fricktaler holen sich die Siege

  29.05.2026 Fricktal, Sport
Max Priemer vom VMC Gansingen gewann das zweite Brugger Abendrennen. Foto: Neli Widmer
Max Priemer vom VMC Gansingen gewann das zweite Brugger Abendrennen. Foto: Neli Widmer

Das zweite Brugger Abendrennen ging mit dem Sieg von Max Priemer (Gansingen) in der Hauptkategorie und dem ersten Platz von Louis Munk (Sulz) beim Nachwuchs zu Ende.

August Widmer

In dem über 60 Runden führenden Hauptrennen kam es zu einer kleinen Revanche der ...

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