Fricktaler gewinnen und treffen in Playoffs auf Aigle

2. Liga Unihockey

Das letzte Qualifikationsspiel gegen Biel-Seeland geht in Magden mit 8:4 an die 1. Mannschaft von Unihockey Fricktal, welche die Qualifikation damit auf dem 2. Tabellenrang der 2. Liga beendet. Nun geht es in den Playoffs gegen Aigle aus dem Kanton Waadt, den Gruppensieger der Gruppe 1.

Im Heimspiel gegen Biel ging es vor erneut toller Kulisse um nichts mehr – Biel hatte den Ligaerhalt aufgrund von Rückzügen zweier Teams bereits auf sicher, Fricktal konnte vom zweiten Platz ebenfalls nicht mehr verdrängt werden. Das 8:4 war am Ende in der Höhe verdient, auch wenn sich das Spiel vor allem im zweiten Drittel äusserst harzig entwickelte.

Qualität im Kader vorhanden

Nun geht es in einer Best-of-5-Serie um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen einen 1.-Ligisten. Die Fricktaler erleben bisher eine Saison mit vielen Hochs und Tiefs. Aufgrund diverser Verletzungen und längere Ferienabwesenheiten war der Trainingsbetrieb dürftig. Es gab kaum ein Spiel, das mit den gleichen Linien wie die Woche zuvor bestritten werden konnte. Und doch gewann man den Grossteil der Spiele, auch weil das Team schlicht viel Qualität aufweist. Das Saisonziel, die Playoffs, ist erreicht. Doch wohin zieht es das Team nun? Kehrt Genügsamkeit ein oder ist in der Mannschaft der Hunger auf mehr da?

Gegner gänzlich unbekannt

Die erste Hürde auf dem Weg in eine höhere Liga heisst Aigle. Die Waadtländer haben die Gruppe 1 dominiert, schon früh war ihr 1. Platz unbestritten. Auch das Torverhältnis von +71 (Fricktal hat +39) spricht eine deutliche Sprache. Doch wie gut das Team wirklich ist, kann man nicht aus den Resultaten herauslesen. Die Westschweizer werden aber einen nicht unerheblichen Vorteil haben: das Heimrecht. Die Fricktaler müssen den beschwerlichen Weg von ungefähr zweieinhalb Fahrstunden also mindestens zwei Mal auf sich nehmen.

Mit vollem Kader gute Chancen

Für die Fricktaler ist alles, was jetzt noch kommt, Zugabe. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen – und das kann man auch. Ist das Kader komplett, haben die Fricktaler in dieser Liga sicherlich in jedem Spiel die Chance, zu gewinnen. Das erste Spiel gegen Aigle findet am kommenden Samstag, 9. März, um 18 Uhr in Aigle statt. Diese Partie wird klare Aufschlüsse darüber geben, wie gut die Waadtländer wirklich sind und was die Fricktaler in dieser Serie erwartet. Das Playoff-Heimspiel findet am Samstag, 16. März, um 19 Uhr in der Halle Liebrüti in Kaiseraugst statt. (mgt)