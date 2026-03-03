FRICKTALER FASNÄCHTLER DANKEN

STÄGHOLD-FLITZER

«Trotz wechselhaftem Wetter und gelegentlichem Regen war die Fasnacht ein voller Erfolg! Die fröhliche Stimmung der Fasnächtler sorgte für unvergessliche Momente und wir durften eine bunte und tolle Meler Fasnacht erleben. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren, allen Fasnächtlern, den Meler Galgevögel, der Fasnachtzunft Ryburg und den vielen Besuchern, die unsere Dorffasnacht immer wieder zu einem grossartigen Anlass machen. Narri-Narro und auf ein fröhliches Wiedersehen an der Fasnacht 2027.» (mgt)

SHG AMNESIA IN BALAARI 04: AM STAMMTISCH DURCH DIE FASNACHT

«Ciao tutti und grazie mille! Es war eine super Fasnacht und wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die uns auch dieses Jahr wieder unterstützt haben. Allen voran Nuri mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Idee, Pizza auf unserem Wagen zu machen! Er hat es möglich gemacht! Wie man vielleicht gesehen hat, ging ein Verjüngungs-Ruck durch die SHG! Es ist schön zu sehen, dass Junge in unsere Fussstapfen treten und zusammen mit der alten Garde Spass haben. Es geht also weiter und wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr.» (mgt)