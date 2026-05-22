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Fricktaler dominieren als Vereine

  22.05.2026 Fricktal
In Brugg konnten die Militärrad-Reigenfahrer des RV Sulz vor einem grossen Publikum auftreten. Foto: Neli Widmer
In Brugg konnten die Militärrad-Reigenfahrer des RV Sulz vor einem grossen Publikum auftreten. Foto: Neli Widmer

Auftakt zu den Brugger Abendrennen gelungen

Bei idealen Bedingungen wurde am Mittwoch in Brugg in die 60. Saison der Abendrennen gestartet. Zum Auftakt gab es einen Sieg des einheimischen Sandro Erni. Die Fricktaler Radfahrer standen im Mittelpunkt des «Tags der Vereine».

August ...

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