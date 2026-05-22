Fricktaler dominieren als Vereine

Bei idealen Bedingungen wurde am Mittwoch in Brugg in die 60. Saison der Abendrennen gestartet. Zum Auftakt gab es einen Sieg des einheimischen Sandro Erni. Die Fricktaler Radfahrer standen im Mittelpunkt des «Tags der Vereine».

Auftakt zu den Brugger Abendrennen gelungen

Bei idealen Bedingungen wurde am Mittwoch in Brugg in die 60. Saison der Abendrennen gestartet. Zum Auftakt gab es einen Sieg des einheimischen Sandro Erni. Die Fricktaler Radfahrer standen im Mittelpunkt des «Tags der Vereine».

August Widmer

Zum Auftakt in die 60. Saison hatte sich der RB Brugg als Veranstalter mit dem «Tag der Vereine» etwas Besonderes einfallen lassen. In einem ersten Teil konnten sich die neun teilnehmenden Vereine in einigen «Show-Runden» dem Publikum präsentieren. Anschliessend gab es ein Clubrennen über zehn Runden. In beiden dieser Prüfungen brillierten die Vereine aus dem Fricktal. Vor der Tribüne glänzte einmal mehr die auf Militärrädern antretende Reigen-Kompagnie des RV Sulz. Und im Clubrennen gaben die Fahrerinnen und Fahrer aus Sulz, Gansingen, Wittnau und Kaisten den Ton an.

Brugger Sieg zum Auftakt

Im Hauptrennen gab es durch Sandro Erni erstmals nach fast zehn Jahren wieder den Sieg eines Brugger Fahrers. Dass dies gleich zum Auftakt in die 60. Saison gelang, ist speziell erwähnenswert. Erni konnte den Sieg allerdings nur realisieren, weil er im letzten Punkte-Spurt vor dem Deutschen Luis Neff das Ziel erreichte. Der in der Schweiz lebende Neff hatte in der Saison 2025 das letzte Abendrennen gewonnen. Der grosse Abwesende im Hauptrennen war der letztjährige Dominator Cyrill Steinacher. Er hatte sich im Dezember bei einem Trainingsunfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass er derzeit noch nicht ins Renngeschehen eingreifen kann. Steinacher gratulierte jedoch den Siegern des ersten Abendrennens. Beim Nachwuchs gab es im Rennen der Anfänger und Junioren durch Saybien Zumsteg (Gansingen) sowie durch Fabio Abbühl (Sulz) bei den jüngsten Schülern Fricktaler Spitzenplätze. Die Saison der Brugger Abendrennen wird in einer Woche fortgesetzt. Bis am 12. August stehen insgesamt elf Prüfungen auf dem Programm.