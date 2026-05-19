FRICKTALER AM EIDGENÖSSISCHEN MUSIKFEST IN BIEL

Die MG Hellikon startete in der 3. Klasse Harmonie zuerst auf der Paradestrecke. Die Musikanten zeigten trotz Regen eine hervorragende Parade, welche mit 90,66 Punkten belohnt wurde. Später präsentierten sie dann noch ihren ...

MUSIKGESELLSCHAFT HELLIKON

Die MG Hellikon startete in der 3. Klasse Harmonie zuerst auf der Paradestrecke. Die Musikanten zeigten trotz Regen eine hervorragende Parade, welche mit 90,66 Punkten belohnt wurde. Später präsentierten sie dann noch ihren Konzertvortrag einer Jury. Das sensationelle Resultat: In der Parade erreichten die Helliker den 2. Rang, im Konzertvortrag wurde man mit 92,00 und 95,00 Punkten belohnt und setzte sich damit ebenfalls auf den 2. Schlussrang. (mgt)

MUSIKGESELLSCHAFT ZEININGEN

Unter der Leitung von Dirigent Fiorenzo Pedrocchi präsentierte die MG Zeiningen in der Pauluskirche ihre beiden Konzertstücke «Bouffonneries» und «Ratafia» in der Kategorie Konzertmusik, 3. Klasse Harmonie. Mit viel Engagement, Konzentration und musikalischem Herzblut meisterten die Musikantinnen und Musikanten ihren Vortrag und durften stolz auf ihre Leistung sein. (mgt)

STADTMUSIK LAUFENBURG

Bestens vorbereitet durch den Projektdirigenten Reto Näf präsentierte sich die Stadtmusik Laufenburg am Auffahrtstag in Biel. Als Erstes stand für das Wettspiel in der 2. Klasse Harmonie auf dem Programm. Bei der Rangverkündigung am Abend zeigte sich, dass das Dargebotene die Erwartungen des Vereins aus Sicht der Jury nicht ganz erfüllte. Der Paradewettbewerb mit dem Marsch «Eidgenossen» lief für die Musiker besser. Mit der hohen Punktezahl von 87,33 Zählern (7. Schlussrang) schlossen die Musikantinnen und Musikanten den Wettbewerbsteil dennoch zufrieden ab. (mgt)

MUSIKGESELLSCHAFT WITTNAU

Mit dem anspruchsvollen Aufgabenstück «Bouffonneries» und dem packenden Selbstwahlstück «Ivanhoe» von Bert Appermont erspielte sich das Korps am Konzertvortrag 164 Punkte. Zum traditionsreichen «Bundesrat Gnägi-Marsch» marschierte die MG Wittnau auf der Paradestrecke auf den verdienten 3. Rang (89.66 Punkte). (mgt)



