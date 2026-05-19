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FRICKTALER AM EIDGENÖSSISCHEN MUSIKFEST IN BIEL

  19.05.2026 Fricktal
MUSIKGESELLSCHAFT HELLIKON Die MG Hellikon startete in der 3. Klasse Harmonie einer Jury. Das sensationelle Resultat: In der zuerst auf der Paradestrecke. Die Musikanten Parade erreichten die Helliker den 2. Rang, im zeigten trotz Regen eine hervorragende Parade, Konzertvortrag wurde man mit 92,00 und 95,00 welche mit 90,66 Punkten belohnt wurde. Später Punkten belohnt und setzte sich damit ebenfalls präsentierten sie dann noch ihren Konzertvortrag
MUSIKGESELLSCHAFT HELLIKON Die MG Hellikon startete in der 3. Klasse Harmonie einer Jury. Das sensationelle Resultat: In der zuerst auf der Paradestrecke. Die Musikanten Parade erreichten die Helliker den 2. Rang, im zeigten trotz Regen eine hervorragende Parade, Konzertvortrag wurde man mit 92,00 und 95,00 welche mit 90,66 Punkten belohnt wurde. Später Punkten belohnt und setzte sich damit ebenfalls präsentierten sie dann noch ihren Konzertvortrag

MUSIKGESELLSCHAFT HELLIKON

Die MG Hellikon startete in der 3. Klasse Harmonie zuerst auf der Paradestrecke. Die Musikanten zeigten trotz Regen eine hervorragende Parade, welche mit 90,66 Punkten belohnt wurde. Später präsentierten sie dann noch ihren ...

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