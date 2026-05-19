Fricktaler Aktivschwinger ohne Eichenlaub

Kranzfeste beider Basel abgeschlossen

Traditionellerweise fand an Auffahrt der Baselstädtische Schwingertag statt, gleich am Sonntag darauf folgte das Basellandschaftliche Kantonalschwingfest. Die Fricktaler Schwinger kamen nicht in die Kranzränge. Der Jüngste, Moritz Truckenmüller, absolvierte ein Mammutprogramm.

Ludwig Dünner

Je rund 120 Schwinger massen sich am Donnerstag am Baselstädtischen Schwingertag in Basel und am Sonntag am Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest in Oberdorf im Kurzholz. Von den Fricktaler Aktivschwingern waren am Donnerstag sechs im Einsatz und am Sonntag waren es deren fünf. In Basel überzeugte der Aargauer Nick Alpiger und konnte im Schlussgang den Solothurner Marius Frank besiegen. Er gewann das Fest mit 59,75 Punkten. Am Sonntag war Alpiger nicht im Schlussgang, da er jedoch den letzten Gang mit der Maximalnote gewinnen konnte, war bereits vor dem Schlussgang klar, dass er Festsieger war. Nicht klar war, ob er den Sieg teilen müsse. So konnte der Aargauer Sinisha Lüscher in den letzten sechs Sekunden den Baselbieter Adrian Odermatt besiegen und war somit der Festsieger, Nick Alpiger landete als Co-Sieger auf Platz 1b.

Drei Schwingfeste in vier Tagen

Die Jungschwinger mit Jahrgang 2009 und 2010 starten in diesem Jahr sowohl an den Kantonalen- und Verbands-Nachwuchsschwingertagen als auch an den Schwingfesten der Aktivschwinger. Beim Schwingklub Fricktal sind es Moritz Truckenmüller und Jonas Bühler, welche bei den Aktiven sowie den Jungschwingern starten dürfen. Über das Auffahrtswochenende waren es mit dem Baselstädtischen Schwingertag vom Donnerstag, dem Baselstädtischen Nachwuchsschwingertag vom Samstag, sowie dem Basellandschaftlichen Kantonalschw ingfest vom Sonntag deren drei. Moritz Truckenmüller hat sich entschieden, in den vier Tagen an allen drei Festen anzutreten.

Am Donnerstag in Basel konnte er mit einem Sieg ins Fest starten. Durch den ganzen Tag konnte er nochmals einen Gang für sich entscheiden, einer ging gestellt aus und drei Mal musste er sich das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Am Samstag am Nachwuchsschwingertag (siehe Artikel auf Seite 6) waren es in der Kategorie von Truckenmüller nur neun Schwinger, was es nicht leichter machte sich da durchzusetzen. Umso mehr machte Truckenmüller Freude, da er von den drei Zweigen, welche in der Kategorie abgegeben wurden, einen erschwingen konnte. Am Sonntag in Oberdorf konnte er nochmals zwei Gänge für sich entscheiden und vier Mal musst er eine Niederlage hinnehmen. Für den Fricker, mit dem Jahrgang 2009, ist das eine beachtliche Leistung.

Es reichte nicht in die Kranzränge

Neben Truckenmüller waren es die Fricktaler Sämi Schmid, Lukas Krähenbühl, Luis Hasler, Jonas Bühler und in Basel noch Simon Müller, welche sich am Auffahrtswochenende den Zweikämpfen stellten. Jonas Bühler, welcher seine erste Kranzfestsaison bestreitet, konnte an beiden Festen zwei Gänge für sich entscheiden, einer ging gestellt aus und dreimal musste er sich geschlagen geben. Das gleiche Ergebnis konnte Simon Müller in Basel erzielen. Luis Hasler war am Baselstädtischen Schwingertag nach fünf Gängen in Kranznähe, musste jedoch zum Schluss einen gestellten Gang hinnehmen, was dann nicht für die Auszeichnung reichte. Krähenbühl reihte sich mit drei gewonnen und drei gestellten Gängen einen viertel Punkt hinter Hasler ein. Sämi Schmid erlitt keine Niederlage in Basel, konnte zwei Gänge für sich entscheiden und vier gingen gestellt aus, was am Abend auch nicht für die Auszeichnung reichte. Luis Hasler und Sämi Schmid waren am Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest je dreimal siegreich. Für die Auszeichnung fehlte auch in Oberdorf durch den Tag ein weiterer Sieg. Lukas Krähenbühl schloss am Sonntag mit zwei gewonnen, zwei Gestellten und zwei verlorenen Gängen ab.