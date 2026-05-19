Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler Aktivschwinger ohne Eichenlaub

  19.05.2026 Sport
Der Gang zwischen Sämi Schmid (rotes Hemd) und Adrian Odermatt endete gestellt.
Der Gang zwischen Sämi Schmid (rotes Hemd) und Adrian Odermatt endete gestellt.

Kranzfeste beider Basel abgeschlossen

Traditionellerweise fand an Auffahrt der Baselstädtische Schwingertag statt, gleich am Sonntag darauf folgte das Basellandschaftliche Kantonalschwingfest. Die Fricktaler Schwinger kamen nicht in die Kranzränge. Der Jüngste, Moritz Truckenmüller, ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote