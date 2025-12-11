Fricktaler: 57 persönliche Bestzeiten

Zum alljährlichen Aargau Open trafen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmclubs Fricktal in der Schwimmhalle im Telli in Aarau. Am frühen Morgen war der Start für die Schwimmer mit Jahrgang 2013 und jünger. Die Stimmung bereits zum Start heiter und positiv. Dies ...

Zum alljährlichen Aargau Open trafen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmclubs Fricktal in der Schwimmhalle im Telli in Aarau. Am frühen Morgen war der Start für die Schwimmer mit Jahrgang 2013 und jünger. Die Stimmung bereits zum Start heiter und positiv. Dies zeigte sich dann auch in den Rennen bei dichtem Programm. Für die älteren Schwimmer war der Start erst am späten Nachmittag.

Von den Fricktaler Schwimmern wurden insgesamt 57 neue Persönliche Bestzeiten geschwommen bei 82 Starts. So durften auch einige Schwimmer vom Podest strahlen, all diese Resultate in persönlicher Bestzeit. Über 100m Delfin erreichte Lamar Horani den 1. Rang. Nino Wetli nahm über 100m Rücken die Bronzemedaille entgegen. Annabell Werner strahlte vom 1. Rang über 50m Brust vom Podest. Yanic Curiger erzielte den 3. Rang. Marie Bärenwaldt, 3. Rang, und Annabell, 1. Rang, durften im 50m Kraul zusammen auf das Podest. Am späten Nachmittag und Abend durfte sich Malin Borel über 100m Delfin über den 3. Rang freuen. Roman Strashnov holte sich über 100m Rücken den 3. und über 100m Brust den 2. Rang. (mgt).