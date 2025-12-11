Immobilien
Fricktaler: 57 persönliche Bestzeiten

  11.12.2025 Fricktal, Sport
Strahlende Gesichter in Aarau. Foto: zVg
Strahlende Gesichter in Aarau. Foto: zVg

Zum alljährlichen Aargau Open trafen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmclubs Fricktal in der Schwimmhalle im Telli in Aarau. Am frühen Morgen war der Start für die Schwimmer mit Jahrgang 2013 und jünger. Die Stimmung bereits zum Start heiter und positiv. Dies ...

