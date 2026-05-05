Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler 1. Maifeier in Rheinfelden

  05.05.2026 Rheinfelden
Begrüsst die Anwesenden: Alessio Porriciello. Foto: zVg
Begrüsst die Anwesenden: Alessio Porriciello. Foto: zVg

SP-Nationalrätin Samira Marti als Gastrednerin

Einer Tradition entsprechend, trafen sich Vertretungen der linken Kräfte der beiden Rheinfelden zum Auftakt der 1. Maifeier auf dem Inseli. Umrahmt von den stimmungsvollen Klängen des Basler Sicherheitsorchesters begann der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote