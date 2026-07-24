Fricktal: Weitere Gemeinden erlassen ein Feuerwerksverbot

Die anhaltende Trockenheit und die Aussicht auf eine weitere Hitzewelle bringen immer mehr Gemeinderäte dazu, das Abbrennen von Feuerwerk am 1. August zu verbieten. Noch hat der Kanton Aargau kein flächendeckendes Verbot ausgesprochen.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit, der aktuell sehr grossen Gefahr von Wald-, Flur- und Vegetationsbränden und der Wetterprognosen, die derzeit keine nennenswerte Entspannung der Situation erwarten lassen, haben im Lauf des Freitags zahlreiche Fricktaler Gemeinderäte ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot für das gesamte Gemeindegebiet erlassen. Das Verbot gilt neu auch in folgenden Gemeinden: Böztal, Eiken, Frick, Herznach-Ueken, Hellikon, Kaisten, Münchwilen, Mumpf, Obermumpf, Sisseln, Stein, Wegenstetten und Zeiningen . Bereits vor Tagen verboten wurde es in Möhlin, Wittnau und Zuzgen (die NFZ berichtete). (sir)