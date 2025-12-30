Immobilien
FRICKTAL IN BILDERN: ZUM ABSCHLUSS EIN SAHNEHÄUBCHEN

  30.12.2025 Fricktal
Foto: zVg
Genau so lässt sich der Weihnachts-Mittagstisch der Senioren für Senioren bezeichnen. Über 100 Seniorinnen und Senioren trafen sich zum traditionellen, genussvollen 3-Gang-Menü. Gemeinsam Erlebtes wurde rege ausgetauscht, auf freundschaftliche Verbundenheit angestossen und dem Alltagstrott für einen Moment adieu gesagt. Als Sahnehäubchen spielte das Ensemble der Musikschule Möhlin – ihre Beiträge weckten Kindheitserinnerungen, sorgten für feuchte Augen und wurden mit einem tosenden Applaus belohnt. So wurde dieser Abschluss-Anlass im Jahr 2025 zu einer schönen Erinnerung. Ruedi Hasler, Präsident der SfS, dankte allen, die diesen Anlass tatkräftig unterstützten. Der Neujahrsapéro findet am 5. Januar in der Kaffeestube statt. (mgt)
 

