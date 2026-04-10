FRICKTAL IN BILDERN - JUGI EIKEN AM OSTERLAUF

Am Ostersamstag nahmen acht Kinder der Jugi Eiken am traditionellen Osterlauf in Eiken teil. Begleitet wurden die jungen Sportlerinnen und Sportler von zwei Leiterinnen, die den Nachwuchs tatkräftig unterstützten. Trotz Nieselregens und kühler Temperaturen am Samstagmorgen liessen ...

Am Ostersamstag nahmen acht Kinder der Jugi Eiken am traditionellen Osterlauf in Eiken teil. Begleitet wurden die jungen Sportlerinnen und Sportler von zwei Leiterinnen, die den Nachwuchs tatkräftig unterstützten. Trotz Nieselregens und kühler Temperaturen am Samstagmorgen liessen sich die Kinder die gute Laune nicht verderben. Mit viel Motivation und Einsatzfreude absolvierten sie die Strecke. Beim anschliessenden Rangverlesen wurden alle Teilnehmenden mit einer Medaille belohnt. Stolz und zufrieden machten sich die Kinder danach auf den Heimweg, um die Osterfeiertage zu geniessen. (nj/)