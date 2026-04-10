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FRICKTAL IN BILDERN - JUGI EIKEN AM OSTERLAUF

  10.04.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Ostersamstag nahmen acht Kinder der Jugi Eiken am traditionellen Osterlauf in Eiken teil. Begleitet wurden die jungen Sportlerinnen und Sportler von zwei Leiterinnen, die den Nachwuchs tatkräftig unterstützten. Trotz Nieselregens und kühler Temperaturen am Samstagmorgen liessen ...

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